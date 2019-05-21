2019-05-21T13:24:14+03:00
Общество

«Не внес дом в декларацию»: экс-директор клиники Мешалкина покинул пост депутата Заксобрания

В Заксобрании Караськов проработал около четырех лет
Надежда ЯРКОВА
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Караськов заявил о желании покинуть Законодательное собрание. Фото: meshalkin.ruКараськов заявил о желании покинуть Законодательное собрание. Фото: meshalkin.ru
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Экс-директор клиники имени Мешалкина Александр Караськов намерен покинуть пост депутата заксобрания НСО из-за незадекларированного имущества.

По словам лидера фракции «ЕР» заксобрания Андрея Панферова, заявления от Караськова еще не поступало. Если оно появится, то будет рассмотрено на сессии регионального парламента и мандат будет делегирован другому человеку.

Сам Караськов не отрицает своего желания подать в отставку.

— Да, я покидаю Законодательное собрание. Мой уход связан с тем, что я построил дом, который не внес в декларацию о доходах. Я не подал это вовремя, подал постфактум, и можно это оспаривать, проводить расследования, но необходимости в этом нет. Тем более что в свете всех последних дел моя личность не будет большой потерей в заксобрании, — подтвердил Александр Краськов.

В Законодательном собрании Караськов с 2015 года является заместителем председателя комитета по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения.

Напомним, на прошлой неделе, после недавнего скандала с госзакупками и арестом Евгения Покушалова Минздрав России уволил Александра Караськова с занимаемой должности — руководителя клиники им. Мешалкина. Ведущий кардиохирург проработал в клинике Мешалкина больше трех десятков лет, 20 из которых он возглавлял учреждение.

Сам Караськов не так давно признался, что из-за дурной славы в центре была перенесена госпитализация более 700 человек, в том числе 110 детей с врожденными пороками сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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