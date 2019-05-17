2019-05-17T06:26:32+03:00
Общество

Директора клиники им. Мешалкина уволили после скандала с госзакупками

Ведущий кардиохирург Александр Караськов проработал в клинике Мешалкина больше трех десятков лет, 20 из которых он возглавлял учреждение
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Александр Караськов проработал руководителем медцентра 20 лет. Фото: meshalkin.ruАлександр Караськов проработал руководителем медцентра 20 лет. Фото: meshalkin.ru
Изменить размер текста:

Минздрав России после недавнего скандала с госзакупками и ареста Евгения Покушалова уволил и его начальника — руководителя федеральной клиники им. Мешалкина Александра Караськова.

— Факт увольнения Караськова подтверждаем, но пока сами не располагаем никакими подробностями. Сам Александр Караськов еще находится в командировке, в Москве, — добавили в пресс-центре учреждения.

Напомним, на протяжении последнего времени, клиника Мешалкина на слуху из-за громкого уголовного дела: зама Караськова — Евгения Покушалова —задержали по подозрению в махинациях на госзакупках. Цена вопроса — больше миллиарда рублей. По версии следователей, эту сумму украли за три года, с 2015 по 2018.

Не так давно Караськов признался, что из-за дурной славы в центре была перенесена госпитализация более 700 человек, в том числе 110 детей с врожденными пороками сердца.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Караськов имеет множество регалий: он академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, практикующий сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России. Является автором более 500 научных работ по проблемам сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии.

Также Караськов удостоен множества наград, в том числе государственных: среди его заслуг правительственная награда — орден Дружбы и государственная премия за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Я вам не курица»: пингвину не понравились русские туристы в Африке
«Странно, но мило»: новосибирцев озадачили ботинки с пришитой головой медведя
Погода на день в Новосибирске: 17 мая будет тепло и солнечно
«Это происки торговцев пирожками»: в Новосибирске сгорело популярное среди автомобилистов кафе
«За что ее убили?»: в Криводановке охранник застрелил хаски на глазах у прохожих
«Это Басков?»: мужчина в спортивном костюме и туфлях рассмешил пассажиров метро
Три пассажира убили таксистку: дело о трупе на Бугринском мосту раскрыто
39 внедорожников для лесничеств: в Новосибирской области повышают эффективность охраны лесов
Ученые выяснили, почему поют птицы. Ответ вас точно удивит!
Заботливая мамочка: видео с обезьянкой, которая не расстается со своим детенышем, растрогало соцсети
Счастья нет: уставшие ждать транспорт пассажиры придумали новый дорожный знак
Мошенники обналичивали маткапитал через маргиналок с детьми
Вернул все, до копейки: главврач детской больницы получил срок за кражу 1,2 миллионов рублей
Ударная экскурсия: боксер Миша Алоян в «Ночь музеев» станет гидом
«Маленький чемпион»: годовалые сестренки-двойняшки поползут за медалями
Телефон не отвечает: новосибирец уехал из дома на красной «Ладе» и пропал
«Ну не со второго же этажа упала»: сибирячка попала в травмпункт после квеста в темноте
К выпивке равнодушен: в Новосибирске жулик обокрал пивной магазин на 46 тысяч рублей, а алкоголь не взял
Утренняя зарядка: в Новосибирске пассажирам пришлось толкать заглохший на перекрестке троллейбус
Сбежала, но не выжила: двум новосибирцам вынесли приговор за попытку съесть немецкую овчарку
Погода на день в Новосибирске: 16 мая потеплеет до 12 градусов
Ногти как искусство: сибирякам показали маникюр, с которым невозможно жить