Директора клиники им. Мешалкина уволили после скандала с госзакупками

СЕГОДНЯ 05:52 2019-05-17T06:26:32+03:00

Ведущий кардиохирург Александр Караськов проработал в клинике Мешалкина больше трех десятков лет, 20 из которых он возглавлял учреждение

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Минздрав России после недавнего скандала с госзакупками и ареста Евгения Покушалова уволил и его начальника — руководителя федеральной клиники им. Мешалкина Александра Караськова.

— Факт увольнения Караськова подтверждаем, но пока сами не располагаем никакими подробностями. Сам Александр Караськов еще находится в командировке, в Москве, — добавили в пресс-центре учреждения.

Напомним, на протяжении последнего времени, клиника Мешалкина на слуху из-за громкого уголовного дела: зама Караськова — Евгения Покушалова —задержали по подозрению в махинациях на госзакупках. Цена вопроса — больше миллиарда рублей. По версии следователей, эту сумму украли за три года, с 2015 по 2018.

Не так давно Караськов признался, что из-за дурной славы в центре была перенесена госпитализация более 700 человек, в том числе 110 детей с врожденными пороками сердца.

ДОСЬЕ «КП»

Александр Караськов имеет множество регалий: он академик РАН, доктор медицинских наук, профессор, практикующий сердечно-сосудистый хирург, директор ФГБУ «НМИЦ им. акад. Е.Н. Мешалкина» Минздрава России. Является автором более 500 научных работ по проблемам сердечно-сосудистой хирургии и анестезиологии.

Также Караськов удостоен множества наград, в том числе государственных: среди его заслуг правительственная награда — орден Дружбы и государственная премия за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства и гуманитарной деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU