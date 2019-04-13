«Ужасно читает — рехнуться можно»: Владимир Познер с трудом прочитал Тотальный диктант, путая слова

СЕГОДНЯ 12:21 2019-04-13T12:21:23+03:00

Владимир Познер во время чтения диктанта. Фото: Даба ДАБАЕВ

Познеру тяжело далось чтение текста про Чичикова и Коробочку. В свое оправдание телеведущий сказал: «Ну Гоголь бы так, конечно, не написал!»

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Не все остались довольны чтением Тотального диктанта на главной площадке в Новосибирске — НГУ. Владимир Познер, зачитывая текст, постоянно делал ошибки.

«...Покупая мертвые деньги. Фу-ты. Покупая мертвые души», «Не имени, а имении, простите ради бога», — сам себя поправлял то и дело диктатор. Некоторые слушатели не могли расслышать буквы в словах и переспрашивали телеведущего, что за слово сейчас он сказал. Параллельно трансляция диктанта шла в режиме онлайн в соцсети.

— И Познера не люблю, и читает ужасно, — реагировали комментаторы.

— Ужасно читает — рехнуться можно!

— Читиков или Чичиков?

— Не умеет Познер диктовать правильно. Не повторяет предложения. Все суетятся...

Сам Владимир Познер в свое оправдание сказал: «Ну Гоголь бы так, конечно, не написал!». По его реакции было понятно, что текст Павла Басинском ему неблизок.

В аудиторию, где читали текст Познер, все места забронировали за 8 минут.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

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ИСТОЧНИК KP.RU