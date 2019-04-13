2019-04-13T06:54:29+03:00
Общество

Тотальный диктант 2019: мэр Новосибирска проверит грамотность вместе с Владимиром Познером

Анатолий Локоть зарегистрировался на главной площадке в НГУ
Виктория МИНАЕВА
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Мэр Новосибирска Анатолий Локоть каждый год участвует в акции по проверке грамотности.Мэр Новосибирска Анатолий Локоть каждый год участвует в акции по проверке грамотности.
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Тотальный диктант 2019 запомнится на родине акции — в Новосибирске — целым десантом звездных диктаторов: Познер, Макаревич, Быков. На главной площадке — в НГУ — текст будет читать Владимир Познер, места в его аудиторию расхватали через онлайн-бронирование за 8 минут. А помещение, между прочим, почти на 300 человек. Среди счастливчиков оказался и мэр Новосибирска — Анатолий Локоть. Сегодня, 13 апреля, в 15.00 он вместе со всеми напишет Тотальный диктант.

Всего в акции, которая зародилась в Новосибирске в начале 2000-х годов, примут участие 80 стран мира, диктант пройдет на шести континентах. Автором текста Тотального диктанта 2019 стал писатель и литературовед Павел Басинский. Он прочитает свой текст в столице акции этого года — эстонском городе Таллине.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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