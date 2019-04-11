«Потрясает своей нехорошестью»: в Новосибирске расхватали места на «либеральный десант» Тотального диктанта

13 апреля в Новосибирске - «либеральный десант». В городе состоится очередной Тотальный диктант, а читать его будут знаменитости. Наряду со скромными местными - маститые столичные. Организаторы акции пообещали трех звезд - телеведущего Владимира Познера, музыканта Андрея Макаревича и писателя Дмитрия Быкова.

Читатели сайта kp.ru и слушатели Радио «Комсомольская правда», казалось, готовы подраться: слишком по-разному восприняли таких гостей. Одни - в восторге, другие - вознегодовали. Эфир накалялся от звонков:

- Почему-то нам таких отъявленных русофобов послали... Я настороженно отношусь.

- А в чем русофобность? Что у нас за привычка - везде, где надо и где не надо, политику вмешивать?

«Они же не любят русских» - новосибирцы спорят о необычном выборе «тотальных диктаторов». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- Тотальный диктант в этом году потрясет своей нехорошестью. Во-первых, столица диктанта - в Эстонии, а потом действительно, трех русофобов послали. А русофобы они, потому что критикуют свою страну за ее пределами.

- Я обожаю Познера! Ну умнейший человек просто. Макаревич - это определенная легенда. А то, что люди высказывают свою точку зрения, говорит о том, что они - не в стаде. Есть люди, которые высказывают свое мнение.

Как ни крути, хоть обожаешь ты этих троих, хоть недолюбливаешь - а выбор специфичный. Руководитель проекта Ольга Ребковец объяснила это совпадением.

- В провинциальный, не столичный город - не в Москву и не в Санкт-Петербург - достаточно сложно пригласить известных диктующих. Это всегда сопряжено с большими временными затратами. А поскольку проект - общественный, мы не можем позволить себе вкладывать большие финансовые ресурсы в приглашение звездных «диктаторов». Как мне кажется, к счастью для горожан, сошлись звезды и сошлись те мероприятия в Новосибирске, в рамках которых Владимир Познер, Андрей Макаревич и Дмитрий Быков окажутся у нас в день диктанта. К счастью, каждый из них согласился продиктовать текст участникам, - ответила Ребковец на звонок Радио «Комсомольская правда» - Новосибирск».

И действительно, Познер собирается в Новосибирск на VI Транссибирский арт-фестиваль, чтобы поговорить (не удивляйтесь) о журналистике. Дмитрий Быков намерен рассказать новосибирцам о Гарри Поттере во время кинолектория, а Макаревич будет петь. Звезды действительно сойдутся. Или, точнее, съедутся.

- Тотальный диктант - акция вне политики. Мы ориентируемся на людей, которые готовы откликнуться и помочь нам в продвижении грамотности и русского языка. Мы понимали: те, кто захочет увидеть в этом политическую основу, обязательно увидят. Но мы решили, что при таком стечении обстоятельств не дать новосибирцам написать диктант под диктовку этих людей было бы преступлением.

А может, никто не придет слушать этих гостей? Как бы не так! Ажиотаж, который вызвали знаменитости, оказался колоссальным. Организаторы объявили интернет-регистрацию на площадки с Познером и Макаревичем… С горячими пирожками можно даже не сравнивать - пирожков хватило бы подольше.

Все места на Познера в НГУ разобрали за 8 минут. А помещение, между прочим, почти на 300 человек. 100 добровольцев на Макаревича в НГУАДИ нашлись за 9 минут, а Быкова в «Победе» разобрали за полдня.

Организаторы дают лишь тоненькую ниточку надежды: если вдруг кто-то откажется от своей регистрации, то на сайте Тотального диктанта можно будет быстро занять место. Ну а если нет - большая часть других аудиторий не требует предварительной записи.