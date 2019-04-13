«Я не позволю им читать!»: сибирячка устроила пикет против Тотального диктанта 2019 из-за «русофобов» Макаревича, Познера и Быкова

В Новосибирске Тотальный диктант 2019 начался со скандала. Местная жительница вышла с одиночным пикетом к кинотеатру «Победа», где должен прочесть текст писатель Дмитрий Быков.

— Я хожу в этот кинотеатр 50 лет, я из семьи потомственных строителей, девичья фамилия у меня Чаплыгина, я родственница Сергея Алексеевича (один из основоположников современной аэромеханики и аэродинамики) и живу на улице имени его. Дедушка у меня боевой генерал. И я не позволю, чтобы открытые русофобы приезжали в мой город, читали диктант нашим детям и внукам, — рассказала «КП»-Новосибирск» Алевтина Толстая. — Я не могу позволить им читать! Я вот вышла одна на пикет... Хотя обзвонила все патриотические организации, просила присоединиться. Но никто не вышел, они работают только перед выборами. Где эти все их лозунги про великую Россию сейчас?

«Они же не любят русских» - новосибирцы спорят о необычном выборе «тотальных диктаторов». Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

Алевтина Павловна говорит, что возмущена диктаторами этого года, которые приехали на родину акции — в Новосибирск. Андрей Макаревич, Владимир Познер, Дмитрий Быков вызвали неоднозначную реакцию и в соцсетях. Диктаторов прозвали «либеральным десантом». А также обратили внимание, что столицей акции в этом году выбрали Таллин, а не один из российских городов. Руководитель проекта Ольга Ребковец говорит, что политические взгляды диктаторов — банальное совпадение.

— В не столичный город достаточно сложно пригласить известных диктующих. Это всегда сопряжено с большими временными затратами, — рассказала на Радио «Комсомольская правда» — Новосибирск» Ребковец. — А поскольку проект — общественный, мы не можем позволить себе вкладывать большие финансовые ресурсы в приглашение звездных «диктаторов». Как мне кажется, к счастью для горожан, сошлись звезды и сошлись те мероприятия в Новосибирске, в рамках которых Владимир Познер, Андрей Макаревич и Дмитрий Быков окажутся у нас в день диктанта. К счастью, каждый из них согласился продиктовать текст участникам.

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