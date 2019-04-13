2019-04-13T11:53:03+03:00
Общество

Владимир Познер пошутил про «казахов-назарбахов» и обвинил автора Тотального диктанта в неправильном чтении

В Новосибирске текст Тотального диктанта 2019 читают сразу три звездных гостя — Андрей Макаревич, Дмитрий Быков и Владимир Познер
Виктория МИНАЕВА
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На главной площадке в НГУ тест читает Владимир Познер.На главной площадке в НГУ тест читает Владимир Познер.Фото: Роман ИГНАТЬЕВ
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В Новосибирске на всех заявленных площадках началось чтение Тотального диктанта. Напомним, в акции принимают участие сразу три звездных диктатора — Андрей Макаревич, Дмитрий Быков и Владимир Познер. Последний читает текст на главной городской площадке — в НГУ. Перед тем, как Познеру дали микрофон, всем собравшимся показали видео с автором текста — литературоведом Павлом Басинским, он прочел свой текст на камеру. После чего Владимир Познер сказал:

— Вы услышали авторское чтение. Он читает неправильно. А я буду читать правильно.

Аудитория рассмеялась. Познер продолжал шутить: «Вы не в курсе, что новый президент Казахстана предложил назвать казахов назарбахами?». И после пятиминутки юмора, наконец, приступил к делу.

Места в аудиторию к Познеру расхватали через онлайн-бронирование за 8 минут. Фото: Даба ДАБАЕВ

Места в аудиторию к Познеру расхватали через онлайн-бронирование за 8 минут.Фото: Даба ДАБАЕВ

Фото: Даба ДАБАЕВ

Еще один звездный диктатор — Андрей Макаревич — читает текст в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств. Он начал с того, что поздравил аудиторию с праздником. Многие подумали, что речь идет о Тотальном диктанте. Но, скорее всего, музыкант подразумевал Всемирный день рок-н-ролла, который отмечается 13 апреля.

Андрей Макаревич поздравил всех с праздником. Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Андрей Макаревич поздравил всех с праздником.Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Фото: Вадим АЛЕКСЕЕВ

Больше всех из диктаторов не повезло Дмитрию Быкову. Его возле кинотеатра «Победа» ожидал одиночный пикет. Но акция не сорвала диктант, и писатель все-таки вышел к аудитории.

Дмитрий Быкова поджидал у кинотеатра пикет. Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Дмитрий Быкова поджидал у кинотеатра пикет.Фото: Екатерина КОМЯКОВА

Фото: Екатерина КОМЯКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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