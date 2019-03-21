2019-03-21T05:44:44+03:00
Общество

Спрятался в кровати: школьник, которого искал весь Новосибирск, переночевал у друга втайне от его родителей

Мальчика только под утро заметили взрослые, сейчас он передан обратно отцу и бабушке
Виктория МИНАЕВА
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Ребенка нашли на утро. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".Ребенка нашли на утро. Фото: поисковый отряд "Лиза Алерт".
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9-летний мальчуган поднял на уши полицейских и волонтеров Новосибирска. Мальчик пропал после уроков. Мобильник не доступен, папа и бабушка, которые воспитывают ребенка, не находят себе места... Всю ночь волонтеры расклеивали объявления «Помогите найти ребенка», а под утро стало известно — найден! Живой, невредимый и даже выспавшийся.

Оказалось, школьник переночевал у своего друга. Родители второго мальчика даже не были в курсе. После уроков ребенок действительно заходил в гости к их сыну, а потом дети сделали вид, что мальчишка уходит домой. А на самом деле он спрятался в квартире.

— Под утро мама мальчика услышала то ли храп, то ли что кто-то ворочается в кровати. Встала, подошла и увидела, что это не ее сын, а тот самый пропавший ребенок. Ее сын спал рядом. Конечно, она сразу же набрала папу мальчика, сказала: «Забирайте», — рассказал «КП»-Новосибирск» источник, знакомый с поисками школьника.

Добавим, что на поиски мальчика откликнулось очень много людей: только около 350 человек находились в штабе отряда «Лиза Алерт». Всего за ночь волонтеры расклеили 1200 ориентировок и, к счастью, эта история закончилась благополучно. Правда, с семьей теперь будут работать органы опеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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