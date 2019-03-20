2019-03-20T21:31:50+03:00
Общество

«Ушел из школы и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего 9-летнего мальчика

Татьяна СОЛОВОВА
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Родные Егора уверяют, что никаких конфликтов в семье не было. Фото: «Лиза Алерт» .Родные Егора уверяют, что никаких конфликтов в семье не было. Фото: «Лиза Алерт» .
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Новосибирские полицейские и волонтеры уже несколько часов пытаются отыскать пропавшего маленького мальчика – 9-летнего Егора Марченко. Второклассник учится в школе №191, живет с папой и бабушкой (мама ребенка не живет вместе с ними много лет и сыном не интересуется).

- В среду, 20 марта, мальчик в 16.30 ушел из школы после уроков, но домой так и вернулся домой, - рассказывают в поисковом отряде «Лиза Алерт».

Около часа мобильный мальчика был еще включен, но теперь он не доступен.

- Мы прочесываем ближайшие к этим местам дома и крыши, - говорят волонтеры. - Cейчас проверим подвал.

Приметы пропавшего мальчика такие: рост: 120 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, светло-русые волосы.

- Ребенок был одет в темно-синюю куртку, на рукавах которой есть синие и темно-красные вставки, серые брюки, темно-синие ботинки, черную шапку, - описывают пропавшего ребенка новосибирские волонтеры.И верят, что их сын жиы и его получится найти в ближайшее время.

Всех, кто видел ребенка или знает, где мальчик находится, просят обратиться в полицию по номеру 02 или связаться с волонтерами поискового отряда «Лиза Алерт» по номеру 8-800-700-54-52.

На поиски мальчика вышли сотни новосибирцев: они расклеивают ориентировки, прочесывают дома. Фото: «Лиза Алерт».

На поиски мальчика вышли сотни новосибирцев: они расклеивают ориентировки, прочесывают дома. Фото: «Лиза Алерт».

ИСТОЧНИК KP.RU

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