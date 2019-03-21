2019-03-21T05:31:55+03:00
Общество

1200 ориентировок по городу: пропавшего после школы 9-летнего мальчика нашли утром

Пропавшего Егора удалось найти только утром сегодняшнего дня
Надежда ЯРКОВА
Поделиться:
Мальчика нашли сегодня утром. Фото: "Лиза Алерт".Мальчика нашли сегодня утром. Фото: "Лиза Алерт".
Изменить размер текста:

Напомним, 9-летний Егор пропал в среду, 20 марта. В половине пятого он ушел из школы, но домой так и не вернулся. В городе очень быстро стали распространять информацию с ориентировкой, на поиски мальчика откликнулось большое число неравнодушных сибиряков. Поиски ребенка продолжались всю ночь.

— Его нашли сегодня утром, в промежутке 6 -7 утра, сейчас он дома. Информацию об этом подтвердил папа Егора. В поисках участвовали не только волонтеры, но и полиция, поэтому сейчас в ситуации будут разбираться органы опеки и ПДН, — рассказала «КП» — Новосибирск» руководитель инфогруппы поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Она добавила, что поиски были очень широкомасштабные. Откликнулось очень много людей.

— Только в нашем штабе было около 350 человек — и это только зарегистрированных, а были и просто люди, таксисты, которые распространяли ориентировки о пропавшем ребенке. Всего было около 1200 ориентировок, люди откликались среди ночи, предлагали свою помощь,- отметила руководитель отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мона Лиза на заборе: неизвестные повесили картину да Винчи перед железнодорожным переездом
Без одежды, зато светится: новосибирец устроил откровенную фотосессию с ультрафиолетом
Спрятался в кровати: школьник, которого искал весь Новосибирск, переночевал у друга втайне от его родителей
«Начало мотать по дороге»: водитель «Шевроле» выжил, впечатав седан в стоящую на Петухова фуру
Погода на день в Новосибирске: 21 марта будет до плюс 1 градусов и туманы
«Ушел из школы и исчез»: в Новосибирске ищут пропавшего 9-летнего мальчика
«Увидели в кафе и предложили стать моделью»: новосибирская художница поборется за корону «Мисс России»
Пропитка против ям: сибиряки придумали, как сделать дороги прочнее и уже провели эксперимент
Хотел отомстить: в Новосибирской области мужчина пытался сжечь заживо шесть человек
Кто хочет, пусть скидывается: депутаты новосибирского горсовета не вернули второй тур выборов мэра
В мехах и трусах: новосибирский фотограф раздел модель на железной дороге
«Там вода в квартире!»: Игорь Шпектор проверил дома людей, переселенных из аварийного жилья