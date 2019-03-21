1200 ориентировок по городу: пропавшего после школы 9-летнего мальчика нашли утром

СЕГОДНЯ 05:08 2019-03-21T05:31:55+03:00

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Напомним, 9-летний Егор пропал в среду, 20 марта. В половине пятого он ушел из школы, но домой так и не вернулся. В городе очень быстро стали распространять информацию с ориентировкой, на поиски мальчика откликнулось большое число неравнодушных сибиряков. Поиски ребенка продолжались всю ночь.

— Его нашли сегодня утром, в промежутке 6 -7 утра, сейчас он дома. Информацию об этом подтвердил папа Егора. В поисках участвовали не только волонтеры, но и полиция, поэтому сейчас в ситуации будут разбираться органы опеки и ПДН, — рассказала «КП» — Новосибирск» руководитель инфогруппы поисково- спасательного отряда «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Она добавила, что поиски были очень широкомасштабные. Откликнулось очень много людей.

— Только в нашем штабе было около 350 человек — и это только зарегистрированных, а были и просто люди, таксисты, которые распространяли ориентировки о пропавшем ребенке. Всего было около 1200 ориентировок, люди откликались среди ночи, предлагали свою помощь,- отметила руководитель отряда.

ИСТОЧНИК KP.RU