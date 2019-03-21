«Сердце не выдержало волнений»: бабушка пропавшего школьника умерла от сердечного приступа

СЕГОДНЯ 08:49 2019-03-21T08:57:14+03:00

Как стало известно, сегодня утром, когда нашелся Егор, от сердечного приступа умерла его бабушка

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Сегодня с самого утра соцсети разрываются от обсуждений громкой истории с пропавшим школьником. Стало известно, что проступок ребенка, в причинах ухода из дома которого будут разбираться компетентные органы, привел к печальным последствиям — бабушка Егора умерла.

Как стало известно сообществу «Инцидент Новосибирск», к сожалению, сегодня утром от сердечного приступа умерла бабушка Егора. Видимо сердце пожилой женщины не выдержало из-за сильных переживаний за внука.

Пользователи соцсетей делятся друг с другом комментариями, дополняя историю его обнаружения в гостях у друга подробностями. Вот что пишут об этом знакомые с ситуацией сибиряки:

— Он у друга был, родители его поздно домой пришли, узнали, что поиски и присоединились, — рассказывает один.

— Это семья полицейских. Они как раз были на поисках пропавшего Егора, как и мы все вернулись домой утром, — добавляет второй.

— Вот так вот, не выдержало сердце у пожилого человека, как печально, дети думайте о своих близких, как они за вас переживают, не допускайте таких же ошибок, это ужасно, — сожалеет третий.

— Бабушке всего 60 лет было, — отмечает четвертый.

— Волнение за внука ускорило ее время, — дополняет пятый.

ИСТОЧНИК KP.RU