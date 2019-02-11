2019-02-11T12:11:59+03:00
Общество

Прокуратура сняла обвинение против школьника-хакера, который подделал оценки в электронном журнале

Над учеником новосибирской гимназии №5 Владимиром Жогликом 2,5 года шло следствие
Виктория МИНАЕВА
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Владимир Жоглик на суде.Владимир Жоглик на суде.Фото: Даба ДАБАЕВ
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В Советском районном суде Новосибирска состоялось пердварительное слушание по делу школьника-хакера, исправляющего оценки. Владимир Жоглик обвинялся в «Неправомерном доступ к охраняемой законом компьютерной информации».

- Сегодня суду заявлен отказ от поддержания обвинения ввиду отсуствия состава преступления, в связи с малозначительностью совершенного им деяния, - прокомментировал журналистам гособвинетель.

Напомним, новосибирцы подписывали петицию в защиту парня, которого отдали под суд из-за исправления оценок в электронном дневнике. В защиту Жоглика высказался даже мэр:

- Вспомните себя в этом возрасте! Неужели никто не бил стекол, не исправлял в дневнике оценок? Это же детство! Я хмурю брови и говорю, что так делать нельзя. Прошло два года, сейчас это уже взрослый человек, и я не совсем понимаю, зачем со стороны администрации школы продолжать это, - заявил Анатолий Локоть.

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В полиции сначала шутили, что задержали «рецидивиста». За 16-летним Володей, учеником новосибирской гимназии № 5, числится «51 преступный эпизод». Исправил более полусотни плохих оценок на пятерки в электронном школьном дневнике. Кстати, повысил успеваемость не только себе, но и всему классу.

История анекдотичная, но спустя 2,5 года Владимиру Жоглику, тому самому хакеру-альтруисту, было не до смеха. Его дело сегодня начал рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Парня судят по редкой уголовной статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Жоглику грозило 2,5 года (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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