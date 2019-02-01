«Это разрушит его жизнь»: новосибирский депутат собирает голоса в поддержку школьника-хакера из Академгородка

СЕГОДНЯ 05:03 2019-02-01T06:05:12+03:00

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Новосибирский депутат горсовета Наталья Пинус вступилась за школьника-хакера из Академгородка Владимира Жоглика и создала онлайн-петицию в его защиту.

Петиция, созданная депутатом, Натальей Пинус, адресована Генеральному прокурору РФ Юрию Чайке. Таким способом депутат хочет закрыть уголовное дело в отношении школьника, бывшего ученика Гимназии №5 Академгородка Владимира Жоглика, который по просьбе одноклассников исправлял оценки в электронном дневнике. Уголовное дело, которое ведется уже 2,5 года, на днях было передано в суд, несмотря на наличие значительного числа нарушений, по мнению защиты. Школьник обвиняется по статье — неправомерный доступ к компьютерной информации.

— По статистике, только три человека из тысячи получают оправдательный приговор в российских судах. Если Владимир Жоглик будет признан виновным, это не только разрушит его жизнь, но и станет опасным прецедентом. Тысячи и тысячи подростков могут быть признаны виновными в совершении уголовных преступлений, что крайне негативно скажется на их судьбах, — приводит доводы в своей петиции Наталья Пинус.

Также она отмечает, что в деле, по факту, отсутствует пострадавший, что автоматически должно приводить к прекращению дела.

— Такие проступки подростков, как исправления в дневнике, не могут быть квалифицированы как уголовные преступления. Ответственность за такие проступки лежит и на взрослых, запускающих в обращение систему электронных дневников без организации должной системы защиты данных, — добавляет депутат.

В своей петиции она обращается и к министру просвещения РФ Ольге Васильевой, с просьбой организовать эффективную защиту данных в электронных дневниках.

На данный момент петицию в поддержку новосибирского школьника подписали более 1,5 тысяч человек.

Также школьник нашел защиту и в лице мэра города Анатолия Локтя, который вступился за школьника-хакера, отметив что это проступок, но не преступление.

— Вспомните себя в этом возрасте, неужели никто не бил стекол, себе в дневнике не исправлял оценок, это же детство. Я хмурю брови и говорю, что так делать нельзя. Прошло два года, сейчас это уже взрослый человек и я не совсем понимаю зачем со стороны администрации школы продолжать это. Я дал распоряжение прекратить это и перевести разговор в сторону административного дела, криминального я здесь ничего не вижу, — добавил мэр в защиту школьника.

ИСТОЧНИК KP.RU