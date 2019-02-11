«Сожалею, раскаялся и осознал»: прокуратура отказалась обвинять на суде школьника-хакера, который подделывал пятерки

В полиции сначала шутили, что задержали «рецидивиста». За 16-летним Володей, учеником новосибирской гимназии № 5, числится «51 преступный эпизод». Исправил более полусотни плохих оценок на пятерки в электронном школьном дневнике. Кстати, повысил успеваемость не только себе, но и всему классу.

История анекдотичная, но спустя 2,5 года Владимиру Жоглику, тому самому хакеру-альтруисту, было не до смеха. Его дело сегодня начал рассматривать Советский районный суд Новосибирска. Парня судят по редкой уголовной статье «Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации». Жоглику грозило 2,5 года.

В Советском районном суде состоялось первое слушание по делу.Фото: Даба ДАБАЕВ

КАК ДЕТИ ЛОМАЛИ СИСТЕМУ

Начнем с самого начала: как школьники попали в святая святых - электронный журнал. Оказалось, сразу несколько старшеклассников (удивительно, как это не превратилось в «организованную преступную группу») на уроке информатики оттачивали мастерство взламывания паролей. Один из подростков на допросе признался:

- На уроке информатики я нашел программу Keylogger, скачал и сохранил на школьном компьютере, то есть она была в локальной школьной сети. Затем запустил ее на компьютере, стоящем в кабинете истории, где у нас шли занятия. Учительница вошла в аккаунт, так и стали известны ее логин и пароль. Я сообщил их Володе Жоглику в обмен на логин и пароль другой учительницы, которые были у него. Мы обменялись информацией, и все.

Еще один выпускник выдал следователям другое чистосердечное:

- Я пришел к учителю математики переписывать работу, она дала задание и вышла. Я увидел, что компьютер включен и открыт Дневник.ру. Я воспользовался моментом и исправил оценки - удалил три единицы по математике. Через несколько дней я признался.

В общем, исправление оценок в гимназии было дело обычным. Но такой «наглости», как подделка более чем полусотни оценок, дирекция не смогла простить именно Владимиру Жоглику. Родителям парня поставили ультиматум - или они переводят сына в другую школу, или администрация напишет заявление в полицию. Мальчишка остался в гимназии. Директор сдержала слово.

- Конечно, я сожалею о содеянном, однако я даже не мог предположить, что это может быть переведено в уголовную плоскость. Раскаялся и осознал уже давно, времени на это было более чем предостаточно, - рассказал «КП» - Новосибирск» Владимир Жоглик. - Я не могу сказать, чье это дело принципа - следствия или гимназии. Думаю, и тех и других. Если бы директор гимназии не хотела дальше обвинять меня во всех немыслимых грехах, то она бы этого не делала... На всех влияет судимость, тем более уголовная. Это перечеркнутое будущее, как минимум при устройстве на работу в госструктуру или фирму, где работает хорошая «служба безопасности».

Парень из Академгородка мог поплатиться за детскую шалость.Фото: СОЦСЕТИ

А ПОТЕРПЕВШИЙ КТО?

Дело расследовалось так долго, потому что не могли найти потерпевших. А это обязательное условие любого уголовного процесса. Сначала следователи пытались к потерпевшим отнести гимназию, мол, она «понесла моральный вред». Затем потерпевшими сделали учеников, которым Жоглик... повысил оценки. Мол, произошла «модификация персональных данных» детей.

Абсурдное дело не могло остаться незамеченным в обществе. В поддержку парня подписывали петиции, собирали круглые столы.

- Мы должны защитить ребенка и не допустить никакого финала в этом судебном разбирательстве, потому что тогда придется посадить пол-России школьников. Мы должны дать оценку действиям педагогического коллектива. Думаю, мама не утрирует, цитируя в письме фразу: «Или он уходит, или мы передаем это (в органы. - Ред.)». Это шантаж подростка, - звучало на собрании общественного совета при министерстве образования Новосибирской области.

Местный депутат Наталья Пинус создала в поддержку «хакера» петицию. Под ее словами подписались более 2,5 тысячи человек.

«Это может покалечить его жизнь», - за Владимира Жоглика заступается депутат Наталья Пинус. Радио «Комсомольская правда»-Новосибирск» (98,3 FM). 00:00 00:00

- По нашему мнению, такие проступки подростков, как исправления в дневнике, не могут быть квалифицированы как уголовные преступления. Кроме того, ответственность за такие проступки лежит и на взрослых, запускающих в обращение систему электронных дневников без организации должной системы защиты данных, - говорится в петиции. - На сегодня доподлинно известно: в определенный отрезок времени исправление оценок в электронных дневниках носило массовый характер среди старшеклассников Академгородка и Новосибирска. Технически внести эти исправления было совсем не трудно, и соблазн был очень велик. Кто виноват в этом? Дети, которые во все времена будут шалить и пробовать жизнь на прочность, часто и не осознающие, что по этому факту могут быть заведены уголовные дела? Или же взрослые, которые должным образом не позаботились об обеспечении сохранности данных, но считающие эти данные настолько ценными, что готовы отправлять подростков под суд?

Не остался в стороне даже мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

- Вспомните себя в этом возрасте! Неужели никто не бил стекол, не исправлял в дневнике оценок? Это же детство! Я хмурю брови и говорю, что так делать нельзя. Прошло два года, сейчас это уже взрослый человек, и я не совсем понимаю, зачем со стороны администрации школы продолжать это, - добавил мэр в защиту школьника.

Журналисты в ожидании заявления от гособвинения.Фото: Даба ДАБАЕВ

Владимир Жоглик признается: за эти годы следствие вымотало все нервы у него и его мамы.

- Я хочу стать инженером. Учусь в НГТУ на механико-технологическом факультете. Из-за этой ситуации я год был в академическом отпуске, вышел совсем недавно. Чисто психологически было тяжело... То суды, то следствие... Сами понимаете, - говорит Жоглик. Парень очень благодарен тем, кто его поддерживает: - Просто люди поддерживают - многих возмущает бессмысленное и демонстративное упорство... И бесцеремонная круговая порука силовых структур… Поддержка от общества колоссальная, спасибо всем большое! Такая поддержка общества поможет закрыть брешь в информационной безопасности учебных заведений. Как следствие, тысячи подростков не будут привлечены к уголовной ответственности.

«МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ДЕЯНИЕ»

В суд Владимир Жоглик пришел вместе с мамой и адвокатом. Собралась толпа журналистов. Все ожидали, что прокуратура будет настаивать на своем обвинении. Но вдруг преставитель ведомства удивил публику.

- Сегодня суду заявлен отказ от поддержания обвинения ввиду отсуствия состава преступления, в связи с малозначительностью совершенного им деяния, - прокомментировал журналистам гособвинетель.

А суд удалился в совещательную комнату, вердик озвучит завтра. Хотя что тут совещаться? По словам Александра Баляна, адвоката парня, «если обвинение отказывается, а защита не возражает, то у суда нет выбора». Так что, скорее всего, общественный резонанс все-таки спас парня от судимости.