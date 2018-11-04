2018-11-04T16:09:45+03:00
Общество

Закрыл купальный сезон: новосибирский экстримал прокатился на доске с парусом по Обскому морю

Новосибирец прокатился на доске с парусом по Обскому морю, тем самым закрыв сегодня, 4 ноября купальный сезон
Надежда ЯРКОВА
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Новосибирский экстримал закрыл летний сезон 4 ноября. Фото: соцсети.Новосибирский экстримал закрыл летний сезон 4 ноября. Фото: соцсети.
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Новосибирский экстримал необычно и одним из последних, закрыл летний купальный сезон, прокатившись по Обскому морю на виндсерфе.

Сегодня, 4 ноября новосибирский экстримал Александр Орлов закрыл летний сезон, — так он написал на своей личной странице в соцсетях, выложив фото на берегу в купальных плавках и очках. А также он прокатился по еще не покрывшейся льдом реке на своем виндсерфе.

— Это такое микросоревнование с самим собой, когда я смогу позже закрыть, либо раньше открыть купальный сезон. Всегда закрываю и открываю, как можно позже. Станция уже не работает, естественно, мне пришлось специально договариваться. Я позвонил директору, мне открыли дверь, чтобы я смог достать свой виндсерфинг, который храню на станции «Бумеранг», — рассказал новосибирец Александр Орлов.

Александр Орлов прокатился по Обскому морю на виндсерфинге. Фото: соцсети.

Александр Орлов прокатился по Обскому морю на виндсерфинге. Фото: соцсети.

Он отметил, что специально выбирал день, чтобы ветер был относительно слабый, как сегодня, до 5-7 метров в секунду.

— Я уже несколько дней слежу за погодой и вот сегодня так совпало, что и нашел время — сегодня выходной, и погода позволяет — вот и решил закрыть сезон сегодня. Директор пляжа, отдавая виндсерфинг, предупредил, что спасать меня некому, никого нет, и надо полагаться только на себя и свои силы, — добавил Александр.

Он также уточнил, что вода в Обском море была сегодня около 0 градусов.

— Сначала я хотел подольше покататься, сделать на доске треугольник, но поскольку, когда заходил в воду, пришлось немного погрести воду руками, чтобы отплыть от берега, иначе мог задеть дно доской. И когда встал на доску и немного подул ветер, руки, кисти, конечно, сразу начали замерзать. И как только я перестал чувствовать руки, не могу их контролировать, сразу поплыл к берегу, — добавил экстримал.- Все получилось, как и хотел, я доволен.

Александр Орлов, известный в Новосибирске благотворительными и экстремальными акциями, также известен и своей тяжбой с прокуратурой: вот уже год он доказывает свое право на полеты в небе. А еще он известен тем, что бесплатно катает на параплане детей, которые пережили химиотерапию. Он же поднимает в небо людей, прикованных к инвалидным коляскам. Также парапланерист поставил мировой рекорд, устроив полет на параплане вшестером, а год назад на Масленицу поднял в небо стол с блинами.

Новосибирец часто проверяет себя и свой организм подобными способами.

Новосибирец часто проверяет себя и свой организм подобными способами.

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