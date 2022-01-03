Последние новости Новосибирска на 3 января 2022 года: жильцы коммуналки устроили между собой войну, женщина швыряла собаку о землю

Жильцы коммуналки устроили между собой войну, женщина швыряла собаку о землю. Фото: предоставлено героями публикации\Кадр из видео
Мы собрали последние новости Новосибирска на 3 января 2022 года: обо всех самых важных событиях в регионе читайте в нашей подборке.
ЖИЛЬЦЫ КОММУНАЛКИ УСТРОИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ ВОЙНУ
В Новосибирске между жильцами коммуналки в доме на улице Эйхе,2 идет настоящая война. 54-летняя Ирина считает, что соседи пытаются выжить ее с дочерью и внуком из квартиры. Между ее семьей и ее соседкой Региной с ее сожителем регулярно происходят конфликты. Последняя из ссор сибиряков закончилась дракой, снятием побоев и заявлением в полицию.
ЖЕНЩИНА ШВЫРЯЛА СОБАКУ О ЗЕМЛЮ
В Первомайском районе Новосибирска очевидцы заняли на камеру девушку, которая била и швыряла на дорогу свою собаку. Ролик выложили в сеть. На его кадрах видно, как женщина идет вдоль улицы и несет в руках небольшую собаку. В какой-то момент она начинает ее бить, а потом швыряет на обледеневшую дорогу. После падения животное начинает хромать, но женщину это не останавливает. Она хватает собаку за заднюю лапу, и не обращая внимание на сопротивление, несет ее так. Сейчас роликом уже заинтересовалась полиция.
ПОДОРОЖАЛ ПРОЕЗД В ЭЛЕКТРИЧКАХ
В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. Тарифы как таковые были утверждены еще в декабре прошлого года, а с субботы вступили в силу. Так, в зависимости от зон следования поездов, цены на билеты выросли от 1 до 6-7 рублей.
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