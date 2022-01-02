Новосибирцы засняли на видео женщину, швырявшую собаку о землю на прогулке

От ударов собачка начала хромать. Фото: кадр из видео

В Первомайском районе Новосибирска очевидцы заняли на камеру девушку, которая била и швыряла на дорогу свою собаку. Ролик выложили в сеть.

— Разве это хозяйка?! И как можно ей вообще доверять животных? — пишет очевидица в паблике Вконтакте «Подслушано Первомайка» .

На кадрах ролика видно, как девушка идет вдоль улицы и несет в руках небольшую собаку. В какой-то момент она начинает ее бить, а потом швыряет на обледеневшую дорогу. После падения бедное животное начинает хромать, но женщину это не останавливает. Она хватает собаку за заднюю лапу, и не обращая внимание на сопротивление, несет ее так.

Сейчас произошедшем уже разбирается полиция:

— По данному факту проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего, — рассказали в областном МВД.

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