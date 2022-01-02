«Говорят, мы отсюда уедем на кладбище»: жильцы новосибирской коммуналки передрались в Новый год

Жильцы новосибирской коммуналки передрались в Новый год. Фото: предоставлено героями публикации

В коммунальной квартире на Эйхе, 2 — четыре комнаты. Самый безобидный житель — пенсионер, который владеет двумя комнатами. Его не видно и не слышно.

А вот хозяйки двух других комнат выходят в коридор, словно на поле боя, а за санузел сражаются, как за кольцо Всевластья. 54-летняя Ирина с дочерью против Регины с ее сожителем.

— Эта Регина конфликты начинает из ничего. То опять из-за машинки ругались стиральной, которую мы с боем установили, то она просто не пойми с чего начнет кричать, угрожала даже пару раз. Я из комнаты услышала, как она кричит в коридоре. Толком не поняла из-за чего, вышла, а она мне: «Вы отсюда уедете сразу на кладбище», — рассказывает КП-Новосибирск Ирина. — Иной раз, когда пьяная, начинает из ванны выгонять. Собака у них еще есть большая. Породу не знаю, но животное достаточно внушительное.

Регина — ветеран коммунальной жизни, она здесь давно. А Ирина с дочерью — «новенькие», заняли комнату, которая пустовала. В решающей битве соседи сошлись первым утром нового года.

Последняя драка между соседями закончилась травмами. Фото: предоставлено героями публикации

— Когда я пошла в ванну включать стиральную машинку, туда зашли Регина с ее сожителем, прижали меня дверью. Стали гнать меня, кричали: «Нам помыться надо, выйди отсюда!». Подошла на крики моя дочь, а эта Регина бросилась ее душить! Я растерялась, стала ее от дочери оттягивать, схватила машинально за волосы. Она стала меня сильно пинать. И тут, видимо, их собака почуяла угрозу, бросилась на меня и укусила за ногу, — рассказала КП-Новосибирск Ирина. — Нам с дочкой кое-как удалось от них вырваться и мы пошли вызывать полицию.

Пока правоохранители разбираются, мать с дочерью снимают побои. После новогодней битвы они капитулировали и живут у Ирининого сына.

Сибирячки написали заявление в полицию. Фото: предоставлено героями публикации

— После этой ситуации мы уже боимся, что следующая драка закончится чем-нибудь более страшным, кто их знает, — со слезами на глазах рассказывает Ирина.

Она уверена, что соседи пытаются их выжить. Ведь раньше им жилось куда свободней: пожилой хозяин практически не пересекался с ними, одна комната пустовала, и Регина вместе со своим мужчиной полностью занимали все пространство ванной, коридора и кухни.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.