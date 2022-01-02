В Новосибирске с 1 января подорожал проезд на электричках

В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске с 1 января поднялась стоимость проезда в электричках. Тарифы как таковые были утверждены еще в декабре прошлого года, а с субботы вступили в силу.

Как сообщается в приказе, экономически обоснованные тарифы выше принятых почти в два раза. Так, первая и вторая зоны (до 5 километров и с 5 до 15 километров) подорожали на один рубль, и составил 27 рублей. В третьей зоне ( 15 до 25 километров) проезд подорожал уже на два рубля и теперь составляет 40 рублей. На столько же подорожал проезд в четвертой зоне (с 25 до 35 километров) и составил 60 рублей. Проезд на пятой зоне (с 35 до 45 километров) подорожал еще более ощутимо — на три рубля и составил 70 рублей.

Сильное подорожание коснулось и 12 и 13 зон — до Черепаново и Тогучина. Теперь проезд в электричке в этом радиусе обойдется в 114 и 117 рублей.

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