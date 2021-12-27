Последние новости Новосибирска на 27 декабря 2021 года: Росздравнадзор отказал в регистрации ступенькоходов для инвалидов, новосибирец сделал девушке предложение на катке

Новости Новосибирска и области. Фото: Иван Невзоров/Ксения Полторанина
Мы собрали последние новости Новосибирска на 27 декабря 2021 года: все самые важные события региона — в нашей ежедневной подборке.
НОВОСИБИРЕЦ СДЕЛАЛ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕВУШКЕ НА ГЛАВНОМ КАТКЕ ГОРОДА
Евгений готовился целую неделю, прежде чем сделать своей девушке предложение руки и сердца.
— Я сначала хотел организовать фотосессию и сделать предложение во время съемки. Но к тому времени все было забронировано. Рита сама сказала, что хочет сходить на каток, вот я и подумал, что сделаю предложение там, — рассказал КП-Новосибирск Евгений.
Растроганная сибирячка ответила молодому человеку согласием.
РОСЗДРАНАДЗОР ОТКАЗАЛ В РЕГИСТРАЦИИ «УМНЫХ» СТУПЕНЕК ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Новосибирские инженеры работали над изобретением много лет. «Умное» инвалидное кресло легко преодолевало лестницы и бездорожье. Но не смотря на свою полезность для маломобильных граждан, кресло не соответствовала медицинским стандартам России. Чиновники отказались признавать изобретение креслом-коляской, потому что у него не колеса, а гусеницы. Производители написали письмо в Министерство промышленности и в Росздрав с просьбой о помощи и содействии в регистрации колясок.
ВИРУСОЛОГ РАССКАЗАЛ, КАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ КОРОНАВИРУСОМ
В Новосибирске ситуация с коронавирусом остается тяжелой, и вирусологи подчеркивают, что приближающиеся новогодние праздники могут добавить еще трудностей в и так непростую ситуацию. В частности, внести свой отрицательный вклад могут детские утренники, которые будут способствовать скоплению людей в одном месте.
ПОЛУГОЛЫЕ ДЕДЫ МОРОЗЫ В КРАСНЫХ КОЛПАКАХ УСТРОИЛИ ЗАБЕГ ПО ГОРОДСКИМ УЛИЦАМ
Забеги проходят каждый год, начиная с 2010 года. Поучаствовать может каждый и необязательно готовиться. Разве что если мороз будет -30 градусов. В этом году маршрут марафонщиков пролегал от площади Лыщинского до площади Маркса и обратно.
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