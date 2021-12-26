Новосибирский вирусолог рассказал, как новогодние праздники могут повлиять на заболеваемость коронавирусом

В Новосибирске ситуация с коронавирусом по-прежнему остается тяжелой: более 350 заболевающих каждый день и 12-15 смертей в день. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске ситуация с коронавирусом по-прежнему остается тяжелой: более 350 заболевающих каждый день и 12-15 смертей в день. И вирусологи подчеркивают, что предстоящие новогодние торжества явно добавят проблем с ковидом.

— «Дельта» и «омикрон» — это варианты, которые значительно быстрее и сильнее распространяются, чем уханьский вариант. И проведение утренников явно приведет к повышенному общению, — рассказал КП-Новосибирск ученый-вирусолог — Сергей Нетесов.

К тому же, пока далеко не все стремятся ставить прививки, и это тоже проблема.

Да и с информированием населения о циркулирующих вариантах у нас плохо.

— Мы до сих не знаем, какой вирус у нас сейчас гуляет. До ноября в основном был вариант «дельта», а сейчас во всем мире стремительно распространяется вариант «омикрон». Степень его опасности до сих пор полностью не оценена, но в Европейских странах прекращены тысячи авиарейсов из-за заболеваний пилотов и стюардесс. Поэтому трудно сказать, как ситуация будет развиваться дальше, но пока явно не в сторону улучшения— поясняет ученый.

По сообщениям западных СМИ некоторые европейские страны не просто отменили мероприятия, но и объявили локдаун.

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