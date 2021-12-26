Подкатил на одном колене: новосибирец сделал предложение любимой на главном катке города

Девушка была впечатлена поступком парня. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

В Новосибирске на главном катке города случилось первое главное событие для будущей семьи Демидовых. Именно там 29-летний Евгений сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной. Наш корреспондент стал случайным зрителем этого маленького, но искреннего шоу, а после узнал подробности «лав-стори».

Евгений начал подготовку еще за неделю. Решил не дожидаться Нового года, а встать на колено 20 декабря, ведь у Риты был день рождения. Новосибирцу хотелось, чтобы это событие для избранницы стало особенным, поэтому продумывал план тщательно.

— Я сначала хотел организовать фотосессию и сделать предложение во время съемки. Но к тому времени все было забронировано. Рита сама сказала, что хочет сходить на каток, вот я и подумал, что сделаю предложение там, — рассказал КП-Новосибирск Евгений.

Цветы, шампанское, кольцо парень прихватил в тот вечер с собой.

Однако в праздничной суете Евгений совсем позабыл, что на коньках он кататься не умеет, поэтому выйти на лед да потом еще и присесть на колено было бы для него подвигом. Но он пошел на это ради любимой.

— С нами были друзья: две мои сестры, муж одной из них и подруга Риты. Я ко всем подкатил, предложил собраться и поздравить именинницу с днем рождения, но весь план не раскрывал. А потом просто обнял, вручил цветы, достал кольцо и задал главный вопрос, — вспоминает Женя.

Рита, конечно, ответила согласием и даже расплакалась. Говорит, от неожиданности.

Этот Новый год пара будет встречать уже как жених и невеста. Расписаться Рита с Женей планируют перед Новым, 2023 годом, а затем отправятся в путешествие.

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