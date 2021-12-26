Деды Морозы в красных шортах устроили забег по улицам Новосибирска

Дедушки Морозы поздравляли прохожих и раздавали конфетки. Фото: Вячеслав Горюнов

В Новосибирске в субботу, 25 декабря, прошел традиционный забег Дедов Морозов. Команда бегунов в одних только новогодних колпаках и красных шортах пробежались по левому берегу, поздравляя прохожих с Новым годом и раздавая конфеты.

В забеге могут участвовать все желающие. Фото: Вячеслава Горюнов

— В этом году нам не понадобилась особая подготовка, — рассказал КП-Новосибирск один из участников забега Вячеслав Горюнов. — На улице было достаточно тепло, а не -30, как в прошлом году.

Бегунам было от 25 до 50 лет. Фото: Вячеслав Горюнов

Также Вячеслав уточнил, что первый забег был организован в 2010 году и с тех пор проходит ежегодно. К забегу может присоединиться любой желающий и в любом возрасте, и каких-то специальных ограничений нет. Но если забег проходит в сильный мороз, то сначала нужно подготовиться.

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