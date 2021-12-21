Новогодние праздники с детьми в Новосибирске 2022: куда сходить, список мест

В праздник для ребятишек приготовили много конкурсов и представлений.

Скоро начнутся зимние каникулы, и родители уже задумываются, куда сходить на новогодние праздники с детьми в Новосибирске - 2022. В городе в это время будет работать множество центров развлечений. Где весело и активно провести время - читайте в нашей подборке.

НОВОСИБИРСКИЙ ЗООПАРК ИМЕНИ Р. А. ШИЛО

Адрес: ул. Тимирязева, 71/1, тел. (383) 227-36-32

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00

В Новосибирском зоопарке с конца ноября открыты все павильоны. Там можно посмотреть на амурских тигров - символ 2022 года. В честь наступающих праздников проводят конкурс елочных игрушек, сделанных своими руками. Главное условие - изобразить на игрушке любого питомца зоопарка. Тройка победителей сможет бесплатно посетить зоопарк в один из дней с 1 по 9 января 2022 года.

В честь Нового года в зоопарке проводят конкурс. Фото: Влад КОМЯКОВ

ПОНИ-КЛУБ «СЕРЕБРЯНАЯ ПОДКОВА»

Адрес: ул. Планетная, 53, к. 6, тел. (383) 299-65-60

График работы: ежедневно с 11.00 до 18.00

На этой ферме живут не только пони, но и другие животные: верблюды, страусы, минипиги, морские свинки, кролики, козочки и северные олени! Здесь можно свободно общаться с животными, гладить и угощать их кормом, купленным на кассе. За 200 рублей на пони можно прокатиться верхом, а за 1000 рублей - устроить фотосессию с пони, хаски или северным оленем.

КОННЫЙ КЛУБ «СОСНОВЫЙ БОР»

Адрес: ул. Учительская, 49, тел. (383) 227-36-32

График работы: ежедневно с 9.00 до 18.00

Один из самых известных конных клубов Новосибирска, расположенный посреди большого леса. Здесь работает секция для детей старше 8 лет, а уже с 3 лет можно записаться на индивидуальные занятия. Родители тоже могут покататься на пони по сосновому бору. В клубе также проводятся занятия иппотерапией. А те, кто имеет инвалидность, могут покататься верхом со скидкой под руководством специалиста.

Необычные иллюзии и зажигательные эксперименты - в интерактивных музеях! Фото: @galileo.park

ПАРК ЧУДЕС «ГАЛИЛЕО»

Адрес: ул. Добролюбова, 16а, тел. (383) 312-05-09

График работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Интерактивный музей экспонатов, чудесных механизмов и иллюзий. Никакой магии - только наука и незабываемые впечатления! К Новому году в парке подготовили три программы для всей семьи или дружной компании - записаться можно на любой день.

«Секреты новогодних чудес»

Научное шоу, где ребята вместе со Снегурочкой и Дедом Морозом раскроют секреты новогодних чудес. Вас ждут химическое предсказание будущего, создание северного сияния, настоящий праздничный фейерверк. А еще - подарок от парка чудес.

Цена: 500 руб./гость (минимальная стоимость - 7500 руб.)

«Рецепт волшебного Нового года», «Рецепт волшебного Нового года ПЛЮС»

Ребята со Снегурочкой и Дедом Морозом узнают часть компонентов, которые понадобятся для приготовления «Волшебного Нового года» в Лаборатории чудес, поиски продолжатся в Парке чудес «Галилео», где гости познакомятся с удивительными интерактивными экспонатами. Завершающей частью приключения станет приготовление морозных десертов и подарок.

Цена: 950 руб./гость (минимальная стоимость - 14 250 руб.); 1300 руб./гость (минимальная стоимость - 19 500 руб.)

«Формула идеального Нового года»

Та же программа, но индивидуальная. В нее входят новогодняя экскурсия по парку чудес, яркое научное шоу и подарок каждому участнику.

Цена: 950 руб./гость

Дата и время: 23, 26, 27 декабря в 17.00

«ВАУ! МУЗЕЙ»

Адрес: ЦУМ, пр-т Димитрова, 5, тел. +7-913-701-22-44

График работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Цена: 500 руб.

«Вау! Музей» - это детский центр научных развлечений, где ребятам наглядно покажут, как работают законы физики. Никакой скукоты из учебников - только веселье и эксперименты! Вы сможете побывать в зеркальном кубе со звездами, посмотреть в микроскоп с мощным увеличением и даже послушать радио зубами!

МУЗЕЙ «СВОЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Адрес: ул. Панфиловцев, 5, тел.: +7-951-362-39-57, (383) 383-33-53

График работы: ежедневно с 10.00 до 20.00

Цена: от 400 руб.

«Своя лаборатория» - это интерактивные программы в стиле научного шоу и мастер-классов с театральными постановки о жизни ученых. К Новому году лаборатория подготовила программу «Научные приключения со Снегурочкой»: ребят встретит Дедушка Мороз, Снегурочка покажет интересные научные опыты, а в конце гостей ждет подарок - набор для домашних экспериментов.

ДЕТСКИЕ СПЕКТАКЛИ

Множество новогодних спектаклей дают лучшие театры и концертные площадки Новосибирска: НОВАТ, театр «Глобус», Музыкальный театр, Областной театр кукол, ДКЖ. Подробную афишу постановок можно найти здесь, здесь и здесь.

В Новосибирске открыто несколько катков. Фото: Управление физкультуры и спорта мэрии Новосибирска

ГДЕ ПОКАТАТЬСЯ

ГОРКИ

В 2021 году из-за новых стандартов в парках не будет ледяных горок. Вместо них будут деревянные. Вот где дети могут бесплатно покататься:

- парк «Михайловская набережная» (ул. Большевистская, 12б)

- парк «Первомайский» (ул. Маяковского, 5а)

- парк «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

- парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

- парк «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49)

- парк имени С. М. Кирова (ул. Станиславского, 1а)

- парк «Бугринская роща» (ул. С. Кожевникова, 39)

- парк «Затулинский» (ул. Зорге, 47)

- парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15)

- сад имени Дзержинского (ул. Авиационная, 1)

КОНЬКИ

Для детей и взрослых МАУ «Стадион» залило 42 хоккейные коробки во дворах многоэтажек. Также заработают катки в 10 парках и скверах:

- Театральный сквер (Красный пр-т, 36)

График работы: ежедневно с 11.00 до 22.00, технический час с 16.00 до 17.00

- парк «Михайловская набережная» (ул. Большевистская, 12б)

График работы: ежедневно с 11.00 до 22.00

- парк «Центральный» (ул. Мичурина, 8)

График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

- Нарымский сквер (ул. Советская, 93, к. 2)

График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

- СК «Чкаловец» (ул. Республиканская, 12/1)

График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

- парк «Затулинский» (ул. Зорге, 47)

График работы: ежедневно с 11.00 до 22.00

- парк «Бугринская роща» (ул. С. Кожевникова, 39)

График работы: ежедневно с 11.00 до 18.00

- парк «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49)

График работы: ежедневно с 10.00 до 22.00

- парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15)

График работы: ежедневно с 10.00 до 17.00

- парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

График работы: ежедневно с 10.00 до 23.00

ЛЫЖИ

В теплую (для сибирских регионов) погоду до -5… -10 многие отправляются на лыжные прогулки. В Новосибирске можно взять лыжи напрокат в центрах и на лыжных базах:

- парк «Березовая роща» (ул. Планетная, 53)

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

- парк «Сосновый бор» (ул. Учительская, 49)

График работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

- парк «Бугринская роща» (ул. С. Кожевникова, 39)

График работы: ежедневно с 10.00 до 17.00

- парк «У моря Обского» (ул. Софийская, 15)

График работы: ежедневно с 10.00 до 17.00

- экопарк «Чкаловские дачи» (ул. Дом Отдыха Мочище, микрорайон 4)

График работы: вт. - вс. с 11.00 до 18.00

- лыжная база «Динамо» (Дачное шоссе, 4)

График работы: вт. - вс. с 9.00 до 17.00

- лыжная база «Локомотив» (ул. Заельцовский Парк, 1)

График работы: ежедневно с 9.00 до 21.00

- лыжная база «Сибирь» (ул. Западная, 2а)

График работы: вт. - вс. с 9.00 до 17.00

- база СДЮСШОР (ул. Западная, 2а)

График работы: сб., вс. с 10.00 до 17.00

- лыжная база «Буревестник» (ул. Выборная, 87а)

График работы: сб., вс. с 9.00 до 17.00

- лыжная база СО РАН имени Алика Тульского (ул. Ионосферная, 3)

График работы: ср. - вс. с 9.00 до 18.00

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