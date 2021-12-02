Новогодние елки для детей 2021-2022 в Новосибирске: афиша, билеты, расписание

Детей и взрослых ждут Дед Мороз, подарки и сказочные представления вокруг елки. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Еще не придумали, как устроить ребенку яркий, запоминающийся праздник? Тогда новогодние елки для детей 2021-2022 в Новосибирске — отличный вариант. Мы составили подробную афишу и узнали цены на билеты.

«Снеговишник» (0+)

О чем: «Снеговишник» — это такое волшебное время, когда елки уже наряжены, красивые костюмчики надеты, подарки куплены, столы накрыты, и остается совсем немного времени на чудеса, которые не купишь за деньги… Главные герои — снеговики. Много, очень много снеговиков! Они танцуют, лепят других снеговиков, мечтают и даже умеют летать. Ребят ждет удивительная встреча с Дедом Морозом, Снегурочкой и другими сказочными персонажами. А еще много световых эффектов, исчезновений и приятных сюрпризов.

Где: Художественный музей (Красный пр-т, 5/ул. Свердлова, 10)

Дата: 18 декабря

Время: 14.00

Цены: 250 — 500 руб.

«Мультиелка» (0+)

О чем: Дети не верили в Деда Мороза, зато верили в Apple, TikTok и Инстаграм. Поэтому к ним пришел не Дед Мороз с подарками, а МультиБлогер Аня с предложением записать ролик в TikTok, Леон из Brawl Stars и Баба-яга, которая не та, что раньше, а современная! Вот ролики поснимали, в викторинах поучаствовали, бомбочками постреляли, даже Бабу-ягу научили, а волшебства в этом никакого нет! Пока не появится Дед Мороз! Уж он-то может и в челлендже принять участие, и удивить!

Где: Театр эстрады и кабаре (ул. Челюскинцев, 5, к. 2)

Дата: 25, 26, 31 декабря

Время: 11.00

Цены: 500 руб.

«Новогодняя тайна волшебного плаща» (0+)

О чем: В канун Нового года Снегурочка пригласила Леона и всех ребятишек в ледяной замок Деда Мороза. Об этом узнала известный модный дизайнер Круэлла. Она была очень недовольна! И вот Круэлла решила нарушить планы Деда Мороза и помешать Снегурочке и ее друзьям попасть в ледовый дворец Деда Мороза! И только дружба, верность и доброта ребят помогут разрушить злые намерения недобрых людей, чтобы Новый год пришел в сказочную страну!

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Дата: 26 декабря

Время: 10.00, 12.00, 14.00

Цены: без подарка — 400 руб., с подарком — 650 руб.

«Алиса в новогодней стране» (0+)

О чем: Яркая музыкальная новогодняя сказка, наполненная песнями, танцами и весельем! Зажигательные игры и интерактивы с детьми позволят всем маленьким зрителям окунуться в атмосферу радости и ощутить себя спасителями новогоднего чуда! В фойе вас будут ждать потрясающие фотозоны по мотивам сказки и главные герои представления для ярких и веселых фотографий.

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Дата: 28 — 30 декабря, 2 — 6 января

Время: 11.00

Цены: 700 — 1200 руб.

«Снежная королева» (0+)

О чем: 3D-шоу «Снежная королева» поразит невероятными медиадекорациями, великолепной игрой актеров, красивейшими цирковыми номерами, песнями, танцами и интерактивной программой. Вместе с Гердой вы отправитесь в увлекательное путешествие, встретите новых друзей, победите зло, заключенное в Снежной королеве, и освободите мир от ее чар.

Где: ДКЖ (ул. Челюскинцев, 11)

Дата: 2, 8, 9 января

Время: 11.00, 14.00

Цены: 550 — 1200 рублей.

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