«У меня руки до сих пор не зажили»: новосибирца отказались считать потерпевшим после взрыва на АЗС

В больнице Евгений провел 2 недели. Фото: Ксения Полторанина/Анна ПАШАГИНА

Следствие отказалось считать потерпевшим новосибирца, пострадавшего от взрыва АЗС. Летом в городе взорвалась газовая автозаправка. Фото и видео с того пожара разлетелись по всей стране. В тот день 23-летний Евгений работал на СТО. Услышав на улице крики, решил посмотреть, что происходит.

— Мы с ребятами увидели черные клубы дыма и начали отгонять наши машины подальше от АЗС. Когда вернулись, раздался взрыв. Я побежал, и меня со спины обдало жаром, — рассказал КП-Новосибирск Евгениий.

После этого парень оказался в больнице с 8% ожогами тела. На следующий день после взрыва к нему в палату пришли следователи. Парень дал показания, и сказал, что ему нужно возместить моральный ущерб — 200 тысяч рублей.

— В областной больнице я пролежал 2 недели. Больше не смог выдержать. Там постоянные крики и визги по ночам. Дома уже долечивался. Повязки снял только в конце сентября и лечился мазями. Шрамы на руках до сих пор остались, — говорит парень. — Кстати, потом ко мне еще раз пришли следователи, и я другую компенсацию попросил — 1 миллион рублей. Мне подруга посоветовала так сделать.

На днях сибиряк вышел в магазин и обнаружил в почтовом ящике письмо. Открыл конверт и увидел постановление об отказе признания его потерпевшим.

Постановление об отказе. Фото: предоставлено Евгением

— Там написано, что я получил травмы средней степени тяжести, а не тяжкие. Мол, компенсацию могу получить только во втором случае. Я с этим не согласен абсолютно. Поеду на неделе к следователю и буду обжаловать это постановление, — говорит парень.

Редакция КП-Новосибирск обратилась за комментарием к юристу Павлу Бессонову. Он объяснил, почему Евгению могли отказать в компенсации, и на что он вообще может рассчитывать.

— На первый взгляд все выглядит очевидным — есть уголовное дело о преступном деянии, и есть гражданин, который пострадал от этого, следовательно, его необходимо признавать потерпевшим. Однако не всегда вред, причиняемый преступлением, является криминальным. Например, при хищении автомобиля, преступник может повредить рядом припаркованный автомобиль, однако владелец поврежденного автомобиля не будет являться потерпевшим в деле о краже, — объяснил КП-Новосибирск Павел Бессонов

Иначе говоря, Евгений пострадал, но это — за рамками уголовного преступления. По словам юриста, Евгений может подать заявление в суд, но уже как гражданский истец. В этом случае будет без разницы, какой степени вред он получил. Так у него больше шансов взыскать компенсацию.

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