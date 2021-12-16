«Прятать тело помогала мама»: в Новосибирской области судят школьника, убившего спящего отчима

Пасынок ударил отчима кувалдой по голове. Фото: соцсети

В райцентре Черепаново идет суд над школьником, убившим отчима и спрятавшим вместе с матерью его тело. Мужчина изначально числился без вести пропавшим, почти полгода его искала полиция. А потом зарытое тело нашли в соседнем квартале на участке заброшенного дома. Оказалось, с отчимом расправился 15-летний пасынок. Убил его кувалдой после ссоры. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что школьник полностью вменяем, но что ему грозит и почему его мать уйдет от наказания? На эти вопросы ответила журналист КП-Новосибирск.

Теперь следствие уверено: с мужчиной расправился его 15-летний пасынок Андрей*. В тот день отчим вернулся домой с другом, был пьян. Начал скандалить и обижать подростка и его маму. Когда глава семейства уснул, девятиклассник взял в руки кувалду (в доме как раз шел ремонт) и ударил мужчину по голове.

— Дело поступило в суд еще в августе. Парень признал вину в совершении преступления и дал признательные показания. Кроме того, в ходе проведения следственных действий подтвердил свои показания непосредственно на месте совершения преступления, — прокомментировал КП-Новосибирск Илья Зинченко, прокурор Черепановского района Новосибирской области.

Парень находится под домашним арестом. Фото: Никита МАНЬКО

По делу уже состоялось несколько заседаний, были допрошены свидетели, в частности мама девятиклассника. Она помогала ему скрыть тело: на строительной тележке под покровом ночи мать и сын вывезли труп на территорию заброшенного дома.

Подростку предъявили обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Матери тоже грозил срок по статье 316 УК РФ «Укрывательство преступлений». Но в ней есть примечание: «лицо не подлежит уголовной ответственности за заранее не обещанное укрывательство преступления, совершенного его супругом или близким родственником», поэтому женщина останется на свободе. Впрочем, она и так наказана: ее сын может сесть в тюрьму. Пока же он находится под домашним арестом.

— В показаниях говорится о том, что отчим заставлял школьника работать и жестко вел себя как отчим. Про побои или оскорбления ничего нет. Но в любом случае мать могла заметить сложные отношения между ее сыном и ее сожителем. Сейчас она винит себя в том, что не разорвала эти отношения, -рассказал КП-Новосибирск источник. — Можно точно сказать, что мужчина морально давил на ребенка. И суд сейчас решает, является это смягчающим обстоятельством или нет.

Тело мужчины нашли в заброшенном доме. Фото: соцсети/Анна ПАШАГИНА

Была проведена психолого-психиатрическая экспертиза школьника, показавшая, что он вменяемый и преступление не было совершено в состоянии аффекта. Андрею грозит до 10 лет лишения свободы.

— Уголовный кодекс за совершение убийства предусматривает для несовершеннолетнего наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет. На смягчение приговора может повлиять возраст обвиняемого и то, что отчим морально издевался над ним. Суд может признать любые иные обстоятельства смягчающими по своему усмотрению, — пояснил КП-Новосибирск юрист Павел Бессонов.

Юрист уточнил, что мать могут привлечь по статье только в одном случае: если выяснится, что обещание скрыть следы убийства было дано заранее, до его совершения, то есть она вместе с сыном планировала убить человека. Но следствие не смогло это доказать.

* Имя изменено.

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