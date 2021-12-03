Последние новости Новосибирска на 3 декабря 2021 года: скорая помощь на два дня застряла в сугробе, водитель обматерил школьника за снег на сапогах

Горожане обсуждают историю с застрявшей скорой и водителя, оскорбившего ребенка. Фото: соцсети.

Последние новости Новосибирска на 3 декабря 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе — в нашей ежедневной подборке.

ВОДИТЕЛЬ ОБМАТЕРИЛ МАЛЬЧИКА ЗА СНЕГ НА САПОГАХ

Неприятная история произошла в поселке Южный Черепановского района. Местный водитель автобуса покрыл матом 11-летнего мальчика, который зашел в автобус со снегом на сапогах. Об этом сразу стало известно всему поселку. Полиция проводит проверку случая.

СКОРАЯ ПОМОЩЬ НА ДВА ДНЯ ЗАСТРЯЛА В СНЕГУ

В Новосибирске скорую помощь не могли вытащить из снега два дня. «УАЗ» помчался на помощь своим застрявшим среди сугробов коллегам, но сам увяз в снегу. Освободить машины помогли люди из различных автоклубов.

САМОЛЕТ «МАГАДАН-НОВОСИБИРСК» ЭКСТРЕННО ПРИЗЕМЛИЛСЯ В ИРКУТСКЕ

В Иркутске экстренно приземлился самолет, летевший рейсом «Магадан-Новосибирск». Посадка произошла из-за неполадок с электроникой самолета. Она прошла без происшествий.

ПРОВЕРИМ QR-КОД

QR-коды не всегда удобно показывать на бумажке или с экрана телефона. А что если попробовать нанести его на разные вещи? Наш корреспондент Анна Пашагина решила выяснить это: вот чем закончился ее эксперимент.

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