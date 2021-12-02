Под Новосибирском водитель автобуса обматерил 11-летнего мальчика за снег на сапогах

Тимур не знал, как реагировать на оскорбления от взрослого человека. Фото: личный архив.

Поселок Южный в Черепановском районе совсем небольшой, многие друг друга знают. И весть о том, что местный водитель автобуса обматерил ребенка, мгновенно разлетелась по селу. Хотя сам 11-летний Тимур, как рассказывает его приемная мама, никакого повода для скандала не давал.

- Тимур - очень аккуратный мальчик, всегда перед тем, как зайти в помещение или транспорт, стряхивает снег с ног, - рассказала КП-Новосибирск Ирина Щеглова, приемная мама. - А в этот раз шел из школы после уроков по сугробам, немного снега на сапогах осталось. И водитель взбесился. Заорал на моего сына: «Ты, черт», - а потом стал материться.

Тимур от неожиданности не знал, как реагировать на оскорбления от взрослого человека, и просто ушел в конец салона.

- Когда сын пришел домой, ничего мне не рассказал: не хотел, чтобы я переживала. Но мне позвонила знакомая: «Ты знаешь, что водитель Тимура обматерил?». Я была в шоке: как вообще можно с детьми так общаться? Даже если немного снега на обуви и было, это что, повод? - недоумевает Ирина. - Тем более водителю 60 лет, за плечами Афганистан - примером должен быть для детей…

Как оказалось, это был далеко не единственный случай, когда водитель хамил детям.

- Я говорила с директором школы, и я не первая, кто на этого водителя жалуется, но его почему-то до сих пор не уволили, - возмущается Ирина. - Хотя на него ранее уже писалась жалоба в администрацию, что он материт детей.

Корреспонденты КП-Новосибирск связались с организацией, где работает водитель, но там ситуацию пока не комментируют.

- Проводится проверка, вина водителя еще не доказана, - подчеркнул руководитель организации.

Разбирается в этой истории и полиция: в ведомстве тоже проводят проверку.

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

«Накажут за оскорбление»

Вот как прокомментировал ситуацию адвокат Михаил Спиридонов:

- Водителя как минимум могут привлечь по части 1 статьи 5.61 КоАП РФ «Оскорбление»: ему грозит штраф от 3000 до 5000 рублей. Также ему могут сделать дисциплинарное взыскание.

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