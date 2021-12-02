В Новосибирске скорую помощь, застрявшую в снегу, не могли вытащить два дня. Фото: Сергей Комлев // Инстаграм.

В Новосибирске скорую помощь, застрявшую в снегу, не могли вытащить два дня. Об этом рассказал фельдшер новосибирской Центральной подстанции скорой помощи и председатель первичной организации профсоюза «Действие» Сергей Комлев.

— 23 ноября, около 22 часов героический «УАЗ» в очередной раз помчался на помощь застрявшим в снегу коллегам. Но помочь не смог, застрял сам. В попытках освободиться произошла поломка и «сел» «УАЗ» на 2 дня. Это рекорд, — написал Сергей Комлев в Инстаграм.

Он добавил на месте случившегося был начальник автоколонны. Он искал технику. Но попытки успехом не увенчались — вытащить машины не смогли. Спустя время на место выехал «КАМА», но и он застрял.

Освободить машины, по словам фельдшера, удалось 25 ноября. Их вытащили люди из различных автоклубов, которые откликнулись на призыв о помощи.

— Организованно приехали и решили все проблемы. На все у них ушло порядка 5 (пяти) часов! Огромное им спасибо. Вы герои того дня! — добавил Сергей Комлев.

Мужчина уточнил, за скорые помощи в Новосибирске отвечает учреждение «Медтранс». По словам Сергея Комлева, у организации нет спецтехники для эвакуации медицинских автомобилей.

— Из года в год зимой наши автомобили оказываются в снежном плену и все это время на помощь коллегам приезжает многострадальный УАЗ — таблетка. Говорить о том, что ему всегда под силу выдернуть «ГАЗель» не приходится,- написал он.

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