Самолет «Магадан-Новосибирск» экстренно приземлился в Иркутске. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В четверг, 2 декабря, в Иркутске экстренно приземлился самолет, летевший рейсом «Магадан-Новосибирск». Об этом КП-Новосибирск сообщили в пресс-службе аэропорта Иркутска.

— Посадка произошла из-за неполадок с электроникой самолета. Она прошла без происшествий, — уточнили КП-Новосибирск в аэропорту.

В результате экстренной посадки никто из пассажиров и членов экипажа воздушного судна не пострадал.

По словам представителя аэропорта, вылет самолета был запланирован на 14:50, однако его перенесли.

— Сейчас решается вопрос о замене борта. Подробности о ситуации сообщат в авиакомпании S7, — добавили в пресс-службе иркутского аэропорта.

КП-Новосибирск направила запрос в авиакомпанию S7 с для уточнения всех обстоятельств случившегося.

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