Стали известны результаты обследования сибиряков, отравившихся роллами в кафе под Новосибирском

Стали известны результаты анализов сибиряков, отравившихся роллами в кафе под Новосибирском. Фото: прокурор Татарского района

Стали известны результаты анализов сибиряков, отравившихся роллами в кафе под Новосибирском. Напомним, в кафе в Татарском районе после блюда из рыбы и риса за помощью к врачам обратились 72 человека. Однако анализы позже сдали не все.

— Всего было обследовано 55 человек, из них 31 — ребенок. По результатам обследования выяснилось, что у 33 человек был подтвержден сальмонеллез, а у 7 человек — норовирус, — рассказал КП-Новосибирск источник. — Из числа обследуемых 7 человек — работники кафе. Из них у 5 подтвердился сальмонеллез, а у 2 — стафилококк.

Напомним, история с массовым отравлением некачественными роллами началась еще 22 ноября. Если тогда за помощью обратились около 20 человек, то 24 ноября эта цифра выросла до 72. Госпитализация потребовалась трем: одному взрослому и двум школьникам. У всех изначально был поставлен одинаковый диагноз — «гастроинтерит». В ситуации разбираются прокуратура и Следственный комитет. По факту случившегося уже возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Само кафе, где отравились сибиряки, сейчас закрыто. С проверкой туда также приходили специалисты Роспотребнадзора.

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