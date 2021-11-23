Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления роллами в кафе под Новосибирском. Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственный комитет Новосибирской области возбудил уголовное после массового отравления людей роллами в кафе Татарского района. Об этом КП-Новосибирск сообщили в региональном СК.

— Следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — уточнили корреспондентам КП-Новосибирск в ведомстве.

Ранее сообщалось, 19 ноября сибиряки купили роллы в кафе «Суши-Хаус». На следующий день некоторым стало плохо — заболели животы, открылась диарея, поднялась температура. Первыми скорую вызвали две семьи, в каждой из которых по 5 человек. После чего число обратившихся к врачам стало расти. По данным на вторник, 23 ноября, отравились 48 человек, 19 из них — дети. Двое взрослых попали в больницу — их состояние стабильное, средней степени тяжести. Остальные отравившиеся лечатся амбулаторно — их состояние удовлетворительное. К делу, помимо СК и прокуратуры, подключился Роспотребнадзор. Сотрудники ведомства взяли продукты из кафе на экспертизу.

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