Число сибиряков, отравившихся роллами в кафе под Новосибирском, выросло до 48 человек. Фото: прокурор Татарского района.

Число людей, которые отравились роллами в кафе в Татарском районе, выросло еще на 12 человек. По данным на вторник, 23 ноября, за медицинской помощью обратились 48 человек.

— За ночь количество отравившихся увеличилось еще на 12 человек. Из них 7 человек — дети. Таким образом, всего отравившихся — 48 человек, 19 из них — дети, — уточнил КП-Новосибирск прокурор Татарского района Илья Черкас.

Ранее сообщалось, 19 ноября все пострадавшие купили роллы в одном и том же кафе. На следующий день им стало плохо — заболел живот, началась диарея, поднялась температура. Первыми скорую помощь вызвали две семьи, в каждой из них по 5 человек. Затем число обратившихся к врачам стало расти.

Известно, на больничных койках оказались два человека. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней степени тяжести. Остальные отравившиеся, в том числе все дети, лечатся амбулаторно. Их состояние удовлетворительное.

В деле разбираются СК и прокуратура. Кроме того, к ситуации подключился Роспотребнадзор. Специалисты ведомства взяли продукты из кафе на проверку.

Известно также, всех отравившихся объезжает скорая помощь. Медики берут у них анализы на стафилококк и сальмонеллез.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber