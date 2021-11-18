Последние новости Новосибирска на 18 ноября 2021 года: подробности дела об убитой 24-летней девушке, спасли автостопера от смерти на холоде

Убийцу девушки до сих пор не могут найти. Фото: Следственное управление СК РФ по Новосибирской области/соцсети.

Мы собрали последние новости Новосибирска на 18 ноября 2021 года: обо всех самых важных событиях в регионе вы узнаете в нашей подборке.

УБИТУЮ СИБИРЯЧКУ НАШЛИ ГОЛОЙ В КРОВАТИ

24-летнюю сибирячку, убийцу которой искали с конца октября, обнаружили мертвой в собственной постели. Знала ли девушка своего убийцу и не мог ли он перепутать ее с другой? Эти вопросы пока что выясняют следователи. Единственный их вещдок — запись с камеры домофона, как незнакомец в шапке заходит в тот же подъезд, где находилась съемная квартира девушки.

НОВОСИБИРЦЫ ПОМОГЛИ ЗАМЕРЗАЮЩЕМУ АВТОСТОПЕРУ

Удивительная история человеческого неравнодушия произошла в Новосибирске. Местные жители помогли вернуться домой мужчине, которого подрядчик выгнал на улицу без денег. Путешественник добирался из Владимира в Иркутскую область пешком и на попутках и едва не погиб от холода по дороге.

ЭКС-ГЛАВУ ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА ОСУДЯТ ЗА ПРОДАЖУ ОСТРОВА

Экс-глава Искитимского района, которого обвиняют в продаже острова за 10 миллионов рублей, пойдет под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу.

В ТЦ НОВОСИБИРСКА ПОСТУПИЛИ СООБЩЕНИЯ О МИНИРОВАНИИ

Несколько торговых центров получили сообщения о том, что в них заложены мины. Из них пришлось быстро эвакуировать посетителей.

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