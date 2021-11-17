Экс-глава Искитимского района, продавший остров за 10 миллионов, пойдет под суд

Остров чиновник продал в шесть раз ниже рыночной стоимости. Фото: Кадр из видео

Экс-глава Искитимского района, которого обвиняют в продаже острова за 10 миллионов рублей, пойдет под суд. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу.

— По версии следствия, 5 июня 2013 года 50-летний бывший глава района вопреки запрету на приватизацию земельного участка, расположенного на острове в Бердском заливе, подписал постановление о его предоставлении в совместную собственность членам дачного некоммерческого товарищества, — пояснили в ведомстве. — На основании этого решения чиновник 1 августа 2014 года заключил с членами товарищества договор купли-продажи земельного участка за 10 миллионов рублей, что в 6 раз ниже его рыночной стоимости.

Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий по части 2 статьи 286 УК РФ. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по его уголовному делу, в ближайшее время оно будет направлено в суд.

Напомним, скандал с элитным коттеджным поселком начался еще в марте 2016 года. Остров в 19 гектаров ушел за бесценок — около пяти тысяч рублей за сотку, в то время как застройщик продавал дачные участки на нем уже по 200 тысяч рублей за сотку. А стоимость дач у причала доходила до 30 миллионов рублей.

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