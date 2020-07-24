2020-07-24T11:01:13+03:00
Общество

Под Новосибирском власти продали остров за 10 миллионов рублей: суд признал сделку незаконной

Там построили элитные дачи, но часть участков оказалась в природоохранной зоне, где строительство вообще запрещено
Александра Сударь
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Власти незаконно продали остров в Обском море за 10 миллионов рублей. Фото: стоп-кадрВласти незаконно продали остров в Обском море за 10 миллионов рублей. Фото: стоп-кадр
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В Новосибирске суд апелляционной инстанции рассмотрел представление областного природоохранного прокурора о судьбе острова Огуречный. Основной предмет иска — признать продажу острова за 10 миллионов рублей в частные руки незаконной. Земля находится в Искитимском районе. И именно местная администрация продала ее когда-то дачному кооперативу «ФМК».

Дорога, самовольно построенная до острова, также признана незаконной, ее должны снести. Фото: стоп-кадр

Дорога, самовольно построенная до острова, также признана незаконной, ее должны снести. Фото: стоп-кадр

— Сегодня иск прокуратуры удовлетворен в полном объеме, принято решение изъять 105 земельных участков у 52 собственников. Изъятие осуществить в собственность Российской Федерации. Примечательный факт: к этому острову ведет незаконно построенная дорога-дамба. Ее должны были снести еще в 2016-м году по решению суда, но до сих пор еще не снесли, — рассказали КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

У некоторых элитных дач есть свой пирс. Фото: стоп-кадр

У некоторых элитных дач есть свой пирс. Фото: стоп-кадр

Напомним, скандал с элитным коттеджным поселком начался в марте 2016 года. Остров в 19 гектаров ушел за бесценок — около пяти тысяч рублей за сотку, в то время как застройщик продавал дачные участки на нем уже по 200 тысяч рублей за сотку. А стоимость дач у причала доходила до 30 миллионов рублей.

В 2018 году Искитимский районный суд частично удовлетворил требования природоохранного прокурора Новосибирской области, признав договор между администрацией Искитимского района и ДНТ «ФМК» ничтожным, и не стал обязывать администрацию вернуть дачному сообществу более 10,7 миллионов рублей (цена острова по документам).

Под Новосибирском власти продали остров за 10 миллионов рублей .Село Морозово Искитимского района остров Огуречный 2020 год.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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