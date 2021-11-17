«Брел по снегу в летних туфлях»: сибиряки купили билет на поезд замерзающему автостоперу, которого кинули на деньги

Волонтеры купили мужчине билет на поезд. Фото: Альбина Бакутова.

Эта история — пример человеческого неравнодушия. Она произошла в Новосибирске. Местная жительница Альбина Бакутова поздно вечером возвращалась с мужем домой из поселка Чик по Омской трассе. Неожиданно под светом фар они заметили одиноко идущего по обочине мужчину. Изредка поднимая замерзшие руки, он пытался поймать попутку.

Мужчина добирался домой на попутках. Фото: Альбина Бакутова.

— Мы остановились и спросили, куда его подвезти. Он сказал, что хоть куда, но ему очень нужно в Иркутскую область. Оставить его одного на холоде было бы бесчеловечно, и мы посадили его в свою машину. Заметили, что мужчина был очень легко одет: ветровка, бейсболка, летние туфли. Совсем не по сезону. А на улице крепчал мороз, — рассказала КП-Новосибирск Альбина Бакутова.

Семейная пара довезла попутчика, который представился Владимиром, до Новосибирска. По дороге накормили его, угостили чаем. Никакой помощи новый знакомый не попросил.

— Как назло, у нас не оказалось большой суммы наличных денег, но мы дали ему 150 рублей, и высадили у кафе в районе пашинского переезда. Но вся эта ситуация не давала мне покоя, поэтому я рассказала о Владимире общественной правозащитнице Анне Тажеевой, — продолжает сибирячка.

Общественница рассказала о необычном путешественнике журналистам «Комсомольской правды». А дальше мы уже все вместе принялись искать Владимира в Новосибирске, чтобы помочь.

Как выяснилось, переночевал путник практически на улице, греясь в круглосуточной забегаловке у дороги. Альбина нашла его быстро, так как во время знакомства успела взять его номер мобильного телефона.

Сибирячка подобрала замерзающего Владимира на трассе. Фото: Альбина Бакутова

— Мы снова встретились на том же месте, где его высадили. Он согласился на время остаться в социальном приюте «Твой дом» по улице Лобова, 52. Там нас встретили без вопросов и расспросов, выделили Владимиру кровать, накормили, — говорит Альбина.

Уже в приюте Владимир отогрелся и рассказал журналистам свою историю. Оказалось, что он не бомж, не беглый преступник.

— У меня и паспорт есть. Вот смотрите. Мне 40 лет. Родных и близких нет, но есть дом на станции Зима в Иркутской области, он достался мне от покойного брата. Я там жил. А потом по интернету нашел работу под городом Владимиром и уехал с бригадой на стройку. Мы делали крышу для дома культуры. Сначала подрядчик нормально платил, а потом перестал. Когда объект сдали, он нас попросту выгнал с мужиками на улицу. И вот я 2 ноября без денег, теплой одежды, вышел на трассу. И где пешком, где на попутках стал добираться домой, — поделился с КП-Новосибирск своей историей Владимир.

Так мужчина оказался в Новосибирске, приехав сюда с очередным дальнобойщиком. Если бы не волонтеры, то он мог попросту погибнуть на дороге.

Они кинули клич в социальные сети и буквально за несколько часов собрали для незнакомого им человека скромную сумму.

— Денег хватило на билет до станции Зима и на небольшой пакет с продуктами, который мы ему дали с собой. Проводили на поезд, ждем теперь звонка, что он добрался и с ним все в порядке, — рассказала волонтер Анна Тажеева.

Уже скоро путешественник вернется домой. Фото: Альбина Бакутова.

На перроне мужчина был растроган до слез добротой сибиряков. Признался, что на его пути встречались разные люди, но такие отзывчивые и внимательные попались только в Новосибирске.

Кстати, на трассе, когда он ловил попутку, остановился патрульный автомобиль. Полицейские довезли Владимира до ближайшего кафе, купили ему два бутерброда и кофе. А потом составили на него протокол за нарушение правил дорожного движения из-за того, что он шел по обочине в темное время суток и выписали административный штраф на 150 рублей.

— Сейчас до дома только доберусь и обязательно все оплачу. Больше не буду искать заработков в интернете, постараюсь у себя там устроиться куда-нибудь, — пообещал путешественник.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

И не забудьте подписаться на нас в соцсетях:

Вконтакте Одноклассники Фейсбук Инстаграм Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber.