В Новосибирске экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгения Покушалова отправили на 2,5 года в колонию. Фото: meshalkin.ru

В среду, 3 ноября, в Центральном районном суде Новосибирска огласили приговор Евгению Покушалову. Бывшего замдиректора клиники Мешалкина обвинили в миллиардной растрате с использованием служебного положения, организованной группой. Судили его по части 4 статьи 160 УК РФ — «Присвоение или растрата».

— Суд установил, с 2015 по 2019 годы Покушалов вместе с другими участниками и руководителями коммерческих организаций создал для 7 подконтрольных фирм условия для победы на аукционах, которое клиника проводила в целях закупки по госконтрактам медицинских товаров на общую сумму более 7,8 миллиардов рублей. У него и других фигурантов дела получилось похить бюджетные средства примерно на 1,9 миллиарда рублей. Эти деньги были перечислены организациям за поставленные товары. Стоимость на них при этом была завышена в ходе фиктивных посреднических сделок, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.

В зале суда Покушалову озвучили приговор. За махинации и многомиллиардную растрату он отправится в колонию общего режима на 2 года 6 месяцев. Кроме того, экс-замдиректора заплатит штраф в размере 400 тысяч рублей. В прокуратуре добавили, приговор суда пока не вступил в законную силу.

Ранее КП-Новосибирск писала, Покушалов признался в растрате 1,9 миллиарда рублей. Известно, вину он не отрицал и сотрудничал со следствием. В своем последнем слове на одном из судебных заседаний он заявил, что в преступную схему его втянули другие руководители клиники.

Напомним, Покушалов и его сообщники возместили нанесенный Минздраву ущерб в размере 960 миллионов рублей. Имущество фигурантов в ходе следствия арестовали. Так, у самого Покушалова конфисковали две квартиры в Нью-Йорке, их стоимость превышает 123 миллиона рублей. Экс-замдиректора клиники Мешалкина не смог доказать, что купил недвижимость законно.

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