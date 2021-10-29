Экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов признался в растрате 1,9 миллиарда рублей

Экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов признался в растрате 1,9 миллиардов рублей. Фото: meshalkin.ru

Экс-замдиректора клиники Мешалкина Евгений Покушалов признался в растрате 1,9 миллиардов рублей. Напомним, его, а также других бывших членов руководства клиники и директоров фармкомпаний обвиняют в хищении крупной суммы при госзакупках. С последним словом Покушалов выступил на суде в пятницу, 29 октября.

— Он изначально признавал свою вину и начал сотрудничать со следствием. В связи с этим его дело было выделено в отдельное производство. На суде в своем последнем слове он сказал, что в преступный сговор он был втянут другими руководителями клиники и для него вся эта ситуация стала огромным ударом, — пояснила КП-Новосибирск

Евгений Покушалов попросил суд снизить категорию тяжести его преступления, в связи с тем, что он раскаялся и сотрудничал со следствием. Если суд встанет на его сторону, то он может избежать заключения или вовсе отделаться штрафом. А пока же прокуратура запросила для него 3,5 года колонии общего режима. Оглашать приговор будут 3 ноября.

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