«Она сильно выделялась»: в Новосибирске семиклассница избила сверстницу в школьном туалете

Ситуацией заинтересовались следком, прокуратура и полиция. Фото: "Инцидент Новосибирск".

В Новосибирске семиклассница гимназии №8 избила свою сверстницу в школьном туалете. Между девочками произошел конфликт, который перерос в драку. Пострадавшая в итоге попала в больницу с сотрясением мозга. А видео с ее избиением выложили в группу «Инцидент Новосибирск» во «Вконтакте». КП-Новосибирск удалось дозвониться до школы, в которой произошло жесткое избиение.

— По этому инциденту мы не будем давать каких-либо комментариев. Но факт произошедшего подтверждаем, — рассказали КП-Новосибирск в приемной школы.

Но если школа молчит, то не молчат учащиеся. С одним из учеников корреспонденту КП-Новосибирск удалось связаться:

— Пострадавшая девочка, которую избили до сотрясения, сильно выделялась, у нее будто бы особенности по здоровью, из-за этого над ней издеваются в школе, обзывают глупой, — сообщил на условиях анонимности ученик гимназии.

Кстати автор выложенного видео в Сеть видео с избиением также писал, что буллинг этой девочки продолжается на протяжении нескольких лет.

Скандальные кадры уже посмотрели в полиции. В МВД заявили, что предварительно известно, что инцидент произошел 27 октября. Пообещали поставить напавшую на девочку сверстницу на учет в ПДН.

— После инцидента пострадавшая школьница почувствовала себя плохо, девочка была доставлена в больницу. После получения лечения судебно-медицинская экспертиза покажет тяжесть вреда ее здоровью. Ранее в полицию по факту конфликтов данных учениц не поступало никаких заявлений, — рассказали КП-Новосибирск в областном ГУ МВД.

Кроме полиции историей заинтересовались региональный следственный комитет, областная прокуратура и чиновники от образования. Каждая из структур организовала проверку по данному факту.

По закону РФ, уголовная и административная ответственность наступает с 16 лет, а значит избившая девочку школьница не сможет ответить за свой поступок перед судом, так как не достигла положенного возраста. Юрист Константин Зиновьев заявил КП-Новосибирск, что в данной ситуации именно школа будет выступать ответственным за произошедшее.

— Школьникам не будет никакого наказания. Максимум их могут поставить на учет в комиссии по делам несовершеннолетних (что и обещают сделать в полиции). А вот школа, как орган, которому передали ребенка, а она не обеспечила его безопасность, будет отвечать. С нее можно взыскать компенсацию расходов на лечение и реабилитацию девочки, а также морального вреда, — пояснил юрист.

К сожалению, связаться с родителями конфликтующих сторон, чтобы услышать их версии произошедшего — не удалось. КП-Новосибирск следит за развитием событий. Если вы что-то знаете о конфликте школьниц, напишите нам в редакцию на номер WhatsApp +79231451103.

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