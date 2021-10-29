«Оскорбления были ужасные...»: новосибирскую блогершу затравили за ролик на фоне мечети в Казани

Новосибирская блогерша пустила сопли, а общественник утроил ей травлю. Фото: соцсети

Новосибирскую тиктокершу под ником Таня Муркина заставили извиняться на камеру за скандальное видео из Казани. Девушка сняла ролик, где танцевала и пускала слюни на фоне главной достопримечательности Татарстана — мечети Кул-Шариф. На блогершу обрушилась волна критики. Подробнее — в материале КП-Новосибирск.

Блогерша из Новосибирска приехала в Казань на несколько дней. Девушка снимала видео для TikTok, два из них — на фоне достопримечательности Республики Татарстан — мечети Кул-Шариф. В одном ролике юная тиктокерша пускает слюни и сопли, копируя дикий молодежный тренд, в другом — танцует. Ролики начали набирать просмотры, их стали репостить в соцсетях. А вечером на тиктокершу обрушилась не только слава, но и волна хейта. Травлю начал Вячеслав Поздняков, создатель экстремисткой организации «Мужское государство», которая запрещена в России решением суда.

— Поздняков уже второй раз атакует наших девчонок. Нормальный человек даже не заметил бы тот факт, что она была на фоне мечети, — заступается за подругу Александр Карпов.

Девушка сказала, что дурачится - но наутро пришлось извиняться. Фото: соцсети

В результате девушка получила десятки сообщений в личку с угрозами расправы. И была вынуждена записать видео с извинениями.

— Я не хочу обсуждать эту тему сейчас. Ничего такого в ролике не было. Но оскорбления в мою сторону были ужасные. Мне больше ничего не хочется говорить об этом, — прокомментировала КП-Новосибирск тиктокерша Таня Муркина. Видео, снятое у мечети, она удалила.

Добавим, что у блогерши 300 тысяч подписчиков в TikTok. Девушка не первый раз попадает в скандальные истории. Раньше она выкладывала фото с горящим полем травы, написав, что специально его подожгла, чтобы попасть на шоу к Малахову. Правда, когда фотографиями заинтересовались правоохранители, призналась, что это была шутка, траву она не поджигала.

Блогерша начала карьеру с фото на горящем поле. Фото:instagram.com/murkinatanya/

КОММЕНТАРИЙ ЮРИСТА

Новосибирский юрист Константин Зиновьев уверен, что обоих блогеров можно было бы проверить. Блогершу Муркину — за публичное оскорбление эмблем религиозной символики, а режиссера скандала Владислава Позднякова — за разжигание ненависти.

— Действия дамы можно было бы подвести под часть 2 статьи 5.26 КоАП «Умышленное публичное осквернение религиозной символики и атрибутики». Но, честно говоря, я не вижу здесь осквернения — циничного поругания, унижения, опорочивания, издевательства над принципами индивидуальной и общественной нравственности. Здесь нет никакой связи между действиями блогерши и ее отношением к исламу. В свою очередь блогер, раздувший из этого религиозный скандал, может быть привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека с использованием сети интернет». За это предусмотрено наказание от штрафа в 300 тысяч рублей до 6 лет лишения свободы, — сообщил юрист Константин Зиновьев.

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