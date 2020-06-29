Блогершу, хайпанувшую на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову, удалили из Инстаграма
Блогерша под псевдонимом Таня Муркина рассказала в соцсети, что ее аккаунт в Инстаграме удалили без объяснения причин. Напомним, девушка сделала селфи на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову. Блогерша утверждала, что ради фотки сама подожгла сухую траву. Тем самым она вызвала бурю негодования среди новосибирцев: в регионе в это время была сложная обстановка с лесными пожарами.
Таня Муркина создала новую страницу в соцсети и сообщила, что прежнюю удалили админы.
— Да, это я, та самая девушка из нашумевших новостей. Меня блокировали уже несколько раз. Я потеряла много аудитории, много материала и важных сообщений. Меня не предупредили. Но с этого момента я буду аккуратнее, — написала блогерша.
Несмотря, на то, что девушка лишилась аккаунта, она продолжает писать провокационные посты.
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ИСТОЧНИК KP.RU