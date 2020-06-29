2020-06-29T11:32:37+03:00
Общество

Блогершу, хайпанувшую на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову, удалили из Инстаграма

По словам девушки, администраторы не объяснили причину
александра сударь
Поделиться:
Таня Муркина утверждала, якобы подожгла поле ради того, чтобы попасть на шоу к Малахову. Фото: t.murkinaТаня Муркина утверждала, якобы подожгла поле ради того, чтобы попасть на шоу к Малахову. Фото: t.murkina
Изменить размер текста:

Блогерша под псевдонимом Таня Муркина рассказала в соцсети, что ее аккаунт в Инстаграме удалили без объяснения причин. Напомним, девушка сделала селфи на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову. Блогерша утверждала, что ради фотки сама подожгла сухую траву. Тем самым она вызвала бурю негодования среди новосибирцев: в регионе в это время была сложная обстановка с лесными пожарами.

Таня Муркина создала новую страницу в соцсети и сообщила, что прежнюю удалили админы.

— Да, это я, та самая девушка из нашумевших новостей. Меня блокировали уже несколько раз. Я потеряла много аудитории, много материала и важных сообщений. Меня не предупредили. Но с этого момента я буду аккуратнее, — написала блогерша.

Несмотря, на то, что девушка лишилась аккаунта, она продолжает писать провокационные посты.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Развела пожар ради фотки»: блогерша сделала селфи на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову.

Этим инцидентом заинтересовались в МЧС по Новосибирской области. (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Открыла глаза, а надо мной дети плачут»: сибирячка в маске потеряла сознание в маршрутке
Блогершу, хайпанувшую на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову, удалили из Инстаграма
Житель Новосибирска встал и пошел, когда сосед разбил ему голову топором
Третья лишняя: сибирячки приревновали мужчину к молодой подруге и избили ее до полусмерти
«Ростелеком» проведет онлайн-церемонию чествования победителей конкурса «Вместе в цифровое будущее»
«Силы покинули»: новосибирец сидел на пне среди озера и звал на помощь
Когда откроют пляжи в Новосибирске в 2020 году: губернатор сделал заявление
«Набираем людей для съемок Пира на Олимпе»: в Новосибирске снимут фильм про титанов
360 тысяч жителей Новосибирской области проголосовали по вопросу внесения поправок в Конституцию
«Друзья только утром забили тревогу»: сибирячка пошла ночью купаться и утонула
Конфликты и происшествия выходных дней были урегулированы
От коронавируса умер Андрей Хальзов — брат министра здравоохранения Новосибирской области
Новосибирец украл барсетку и за два часа потратил 39 тысяч рублей на сигареты и кофе
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 107 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще двое: что о них известно
Искали с вертолета: пенсионеры два дня не могли выбраться из леса
Под Новосибирском семья с маленькими детьми застряла на острове в шторм
Прокуратура проверит больницу, где ветерана, больного раком, бросили лежать в спущенных памперсах
ВТБ снижает ставку по кредитам наличными и рефинансированию до 7,5%
«Не видел включенную фару»: в Новосибирске иномарка сбила 12-летнего подростка на мотоцикле
В Новосибирске водитель, лишенный прав, насмерть сбил 55-летнего мужчину
«Убого выглядит, как утки плавают среди мусора»: новосибирцев возмутило грязное озеро в центре города
«Повезло, что не сбил»: в Новосибирске лось дважды выбежал на дорогу перед автомобилем
Погода в Новосибирске на 29 июня 2020 года: будет жара и дождь
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 29 июня 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе