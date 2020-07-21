2020-07-21T07:55:33+03:00
Общество

«Я в порядке. Я даже не злюсь»: блогерша обвинила таксиста в попытке изнасилования

В службе поддержки фирмы такси девушке сказали, что ничем помочь не могут, она должна обратиться в полицию
Александра Сударь
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Блогерша обвинила таксиста в том, что он пытался ее изнасиловать. Фото: instamurkina_Блогерша обвинила таксиста в том, что он пытался ее изнасиловать. Фото: instamurkina_
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Новосибирская блогерша под псевдонимом Таня Муркина, прославившаяся тем, что хайпанула на пожаре, рассказала о том, что ее пытался изнасиловать таксист. Жуткую историю она опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме.

— Ночью заказала такси до дома. Мы заехали на заправку недалеко от моего дома. Мужчина сказал, что ему надо починить стекло. Он отключил телефон. Через 10 минут мы поехали в сторону моего дома. Там рядом лес. Он отобрал у меня сумку и кинул на заднее сидение. У меня началась паника. Он резко повернул в чащу, начал угрожать ножом, сказал снимать кроссовки и носки, — рассказала девушка. — Я отказалась, тогда он приставил нож к горлу. Я сняла их. И тут мне стало плохо, я начала задыхаться. У меня проблемы со здоровьем. Сердце билось так, что казалось, не выдержит. Он замешкался. Сказал, что если я кому-то расскажу, будут проблемы.

По словам девушки, она сразу позвонила лучшему другу, он посоветовал обратиться в полицию. Там, как утверждает блогерша, ей пообещали провести проверку. Также сибирячка связалась со службой поддержки такси, там ей якобы ответили, что ничем помочь не могут, пусть в деле разбираются полицейские.

Девушка утверждает, что таксист завез ее в лес и приставил нож к горлу. Фото: instamurkina_

Девушка утверждает, что таксист завез ее в лес и приставил нож к горлу. Фото: instamurkina_

— Я не знаю, что мне делать. В истории поездок, именно этой нет, куда она исчезла? Я не знаю, — рассказала девушка. — Я в порядке. Я даже не злюсь. У меня наступило глубокое отчаяние. Мне жаль, что в свои 19 лет мне пришлось испытать подобное.

КП-Новосибирск связалась с полицией и попросила прокомментировать ситуацию.

— Девушке необходимо написать заявление. Также проверка может быть проведена, если сотрудники правоохранительных органов в ходе мониторинга нашли такое сообщение в соцсети или СМИ, — рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

Девушке стало плохо и мужчина отпустил ее домой. Фото: instamurkina_

Девушке стало плохо и мужчина отпустил ее домой. Фото: instamurkina_

В ГУ МВД по Новосибирской области инициировали проверку по факту сообщения блогерши.

Напомним, Таня Муркина стала известна после того, как хайпанула на пожаре: она сделала селфи на фоне горящей травы, девушка утверждала, что специально ее подожгла ради эффектного снимка. Она призналась, что таким образом хотела создать резонанс и попасть на шоу к Андрею Малахову.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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