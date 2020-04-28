«Малахов, зайка, ты где?»: сибирячка подожгла поле ради фото для «Инстаграма» и славы в Сети

«Иди волосы себе подожги», «Ты нормальная вообще?», «Гори в аду» - и еще десятки подобных комментариев собрал пост сибирской блогерши в «Инстаграме». В кадре только девица и горящий горизонт. Внизу подпись: «Специально развела пожар в поле, чтобы сделать фотку». Буквально за несколько дней фото разлетелось по новосибирским пабликам - и у сибирячки появились хейтеры. Она решила использовать и этот шанс.

- Хочу фотку на фоне горящих хейтеров, - пишет девушка в своем профиле. - Малахов, зайка, ты где?

Девушке уже недостаточно пабликов-миллионников - ей хочется большего. Фото: соцсети.

Изучая страничку блогерши, можно увидеть несколько примеров подобной эпатажности. Вот девушка фотографируется со спящим бомжом, а вот в «истории» кладет в рот лезвие и пишет: «Пока», - запивая «вкусняшку» водой.

Становится ясно, что девушка таким образом привлекает к себе внимание, новых подписчиков и собирает лайки.

Опасный эксперимент. Фото: соцсети.

Свой комментарий по поводу подобного поведения дал психоаналитик Константин Зубахин:

- Склонность к подобным поступкам проявлялась еще в древние времена. Вспомните, Герострат поджег храм в Древней Греции - именно так он оставил свой след в истории. Так же и здесь. Девушка готова на все, чтобы привлечь к себе общественное внимание. Только так она может ощутить себя присутствующей в этой жизни.

Как отметил специалист, чужое внимание для девушки чрезвычайно важно. Поджог травы - это еще цветочки, она способна и на более безбашенные поступки...

«Гуляю с папиком», - так подписывает девушка фотографию в социальных сетях. Фото: соцсети.

Хайп сибирячка получила, только не учла, что за поступок придется отвечать по всей строгости закона.

- Если блогерша действительно подожгла поле, то ее действия подпадают под часть 3 статьи 263 УК РФ «Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем». Сибирячку могут на 8 лет лишить свободы, - прокомментировал КП-Новосибирск юрист Константин Зиновьев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Спички детям не игрушки

Пока молодежь жжет поля ради славы, Новосибирск накрывает смог. По данным ГУ МЧС России по Новосибирской области, с 28 по 30 апреля местами сохраняется высокая пожароопасность.

- За минувшую неделю в Новосибирской области потушено свыше 2 тысяч пожаров, из которых 1983 - это горение мусора и сухой растительности, 101 возгорание произошло в жилом секторе, всего спасены 10 человек, 10 травмированы и один человек погиб, - сообщают в пресс-службе МЧС.

К примеру, 26 апреля в Куйбышевском районе в селе Отрадное загорелся стог сена. В результате пожара огнем было уничтожено 35 центнеров корма для скота.

Еще один яркий пример: женщины в Искитиме подожгли на дачном участке сухую траву, чтобы избавиться от нее. Итог печальный: потеряли дачный дом, а одна из хозяек оказалась с ожогами в больнице.

- Нарушение требований пожарной безопасности влечет наложение административного штрафа в двойном размере: на граждан - от 2 до 4 тысяч рублей, на должностных лиц - от 15 до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 30 до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 до 400 тысяч рублей, - предупреждают в МЧС.

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Этим инцидентом заинтересовались в МЧС по Новосибирской области (подробнее).

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