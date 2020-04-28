«Развела пожар ради фотки»: блогерша сделала селфи на фоне горящего поля, чтобы попасть к Малахову
В Новосибирске девушка, которая называет себя Таней Муркиной, утверждает, что специально подожгла траву ради фотографии. Снимки она опубликовала в соцсети. На них она всячески позирует, но лицо скрыто черной маской.
— Специально развела пожар в поле, чтобы сделать фотку. А в конце карусели — это я на районе, написала она в «Инстаграме», — подписала фотографии девушка.
Выходка сибирячки тут же вирусом разлетелась по соцсетям. В комментариях сибирячку всячески оскорбляют, а ей, кажется то и надо. У себя в сторис она публикуют скриншоты пабликов, которые пишут про ее поступок. Но она ждет, когда ее к себе на передачу позовет популярный телеведущий.
КП-Новосибирск обратились за разъяснениями в пресс-службу МЧС по Новосибирской области. Там этим случаем заинтересовались. В ведомстве инициировали проверку по данному факту.
КП-Новосибирск следит за развитием событий.
Инцидентом заинтересовались в МЧС. Фото: t.murkina
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