Новосибирскую тиктокершу заставили извиняться на камеру из-за видео на фоне мечети в Казани. Фото: MDK.

Тиктокерша из Новосибирска, Таня Муркина, сняла скандальное видео на фоне мечети в Казани. На кадрах девушка пустила сопли из носа и пританцовывала. Контент возмутил общественность. После чего сибирячка Таня решила публично извиниться, записав новое, более скромное видео.

— Я не хотела задеть чьи-либо чувства. Этот ролик был снят чисто случайно. Если я кого-то оскорбила, искренне извиняюсь. Фон был выбран в случайном порядке. Прошу прощения, — робко говорит на кадрах тиктокерша.

Извинение блогерши появилось в соцсетях. Комментаторов оно не растрогало. Они предложили альтернативные варианты такому раскаянию:

— Ей не извиняться надо, а в психушке лечиться.

— Тикток головного мозга, лечиться пора, — написали подписчики.

Напомним, Таня Муркина славится скандальным контентом. Ей уже пришлось оправдываться за фото на фоне горящего поля.

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