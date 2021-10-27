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27 октября 2021 17:05

Суд простил жительницу Новосибирска, которая посадила 8-летнюю племянницу на ватрушку-убийцу

Родная мама ребенка была лишена родительских прав, а тетя помогала бабушке воспитывать детей
Никита МАНЬКО
Никита МАНЬКО
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Трагедия стала несчастным случаем, но уголовное дело завели на провожатую. Фото: соцсети \\ новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

Трагедия стала несчастным случаем, но уголовное дело завели на провожатую. Фото: соцсети \\ новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

В Новосибирске завершился суд над 22-летней сибирячкой, которая катала 1 января двух племянников на тюбинге. Восьмилетняя девочка погибла, врезавшись в ограждение. Врачи не смогли спасти ребенка. Как оказалось, детей воспитывала бабушка, а тетя помогала заботиться о них вместо матери, бросившей малышей и лишенной родительских прав.

Почему суд пожалел студентку и чем ей грозит судимость — в материале КП- Новосибирск.

«ДЕТИ ПРОСИЛИ ПРОКАТИТЬСЯ ЕЩЕ РАЗОЧЕК»

Трагедия, случившаяся 1 января 2021 года, потрясла весь город: восьмилетняя девочка разбилась насмерть, катаясь на «ватрушке». В тот вечер 20-летняя Валерия* с парнем пошла гулять с племянниками: 10-летним мальчиком и восьмилетней девочкой. Приехали на горнолыжный комплекс «Иня» на Ключ-Камышенском плато, достали «ватрушки» и стали развлекаться. Сам комплекс в это время был закрыт, но это никого не остановило.

— Мы сначала катались все вместе, все было хорошо, ничего не предвещало беды. На горке были еще дети и взрослые. И когда мы уже собирались уходить, дети попросили прокатиться последний разочек. У меня теперь эти слова не выходят из головы… И мы им разрешили. Дети поехали вдвоем на этой «плюшке», а мы поехали следом за ними. И как-то так вышло, что ребята стали тормозить ногами, их развернуло в сторону и отбросило на железную ограду. Мы сразу подбежали к ним, племянница была вся в крови, это было просто ужасно. Сразу же вызвали скорую, но уже тогда чувствовали, что поздно, — рассказала КП-Новосибирск Валерия.

Врачи скорой помощи не смогли спасти девочку, она скончалась на месте от страшной травмы. Мальчик попал в больницу с ушибами и сотрясением мозга, а молодая тетя не могла оправиться от шока и поверить в случившееся. На следующий день родственники девочки объявили сбор средств на похороны, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Врачи скорой приехали через 10 минут, но ничего не смогли сделать.

Врачи скорой приехали через 10 минут, но ничего не смогли сделать.

Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

РАСТИЛА ДЕТЕЙ ВМЕСТО МАТЕРИ

Для родственников это стало большой трагедией, о которой они до сих пор отказываются говорить. Бедные дети и так росли без матери — ее лишили родительских прав. Брата и сестру передали под опеку бабушки.

— Мать восстановить права уже не может, один ребенок вырос, другой погиб. Извините, сейчас не хочу говорить на эту тему, — призналась после суда бабушка детей Нелли*.

Дело 20-летней тети передали в суд, а потерпевшей признали бабушку ребенка. Молодая тетя девочки полностью признала вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке, бабушка не возражала. А на суде простила младшую дочь.

— Девушка возместила ущерб, помогала бабушке растить племянников. Вину признала, ранее судима не была, есть грамоты за успехи в школе и танцах. Сейчас работает хореографом, на учетах не состоит и характеризуется положительно. Ей грозило до 2 лет лишения свободы, но суд принял заявление о примирении сторон, — прокомментировал помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Однако сама отметка о судимости останется, но не помешает девушке преподавать танцы детям, отметили в прокуратуре. Семья же до сих пор не смирилась с трагедией.

— Конечно же, мы виним себя в произошедшем. Мы даже представить не могли, чем все кончится. Это такой несчастный случай, который может настигнуть любого. Мы знаем, что пишут про нас в соцсетях. Конечно, это все очень больно, — добавляет Валерия. — Но, к счастью, нашлись хорошие люди, которые оказались готовы поддержать нас и оказать посильную помощь.

* Имена изменены.

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