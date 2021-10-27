Суд простил жительницу Новосибирска, которая посадила 8-летнюю племянницу на ватрушку-убийцу

Трагедия стала несчастным случаем, но уголовное дело завели на провожатую. Фото: соцсети \\ новосибирская служба эвакуации "АСТ-54"

В Новосибирске завершился суд над 22-летней сибирячкой, которая катала 1 января двух племянников на тюбинге. Восьмилетняя девочка погибла, врезавшись в ограждение. Врачи не смогли спасти ребенка. Как оказалось, детей воспитывала бабушка, а тетя помогала заботиться о них вместо матери, бросившей малышей и лишенной родительских прав.

Почему суд пожалел студентку и чем ей грозит судимость — в материале КП- Новосибирск.

«ДЕТИ ПРОСИЛИ ПРОКАТИТЬСЯ ЕЩЕ РАЗОЧЕК»

Трагедия, случившаяся 1 января 2021 года, потрясла весь город: восьмилетняя девочка разбилась насмерть, катаясь на «ватрушке». В тот вечер 20-летняя Валерия* с парнем пошла гулять с племянниками: 10-летним мальчиком и восьмилетней девочкой. Приехали на горнолыжный комплекс «Иня» на Ключ-Камышенском плато, достали «ватрушки» и стали развлекаться. Сам комплекс в это время был закрыт, но это никого не остановило.

— Мы сначала катались все вместе, все было хорошо, ничего не предвещало беды. На горке были еще дети и взрослые. И когда мы уже собирались уходить, дети попросили прокатиться последний разочек. У меня теперь эти слова не выходят из головы… И мы им разрешили. Дети поехали вдвоем на этой «плюшке», а мы поехали следом за ними. И как-то так вышло, что ребята стали тормозить ногами, их развернуло в сторону и отбросило на железную ограду. Мы сразу подбежали к ним, племянница была вся в крови, это было просто ужасно. Сразу же вызвали скорую, но уже тогда чувствовали, что поздно, — рассказала КП-Новосибирск Валерия.

Врачи скорой помощи не смогли спасти девочку, она скончалась на месте от страшной травмы. Мальчик попал в больницу с ушибами и сотрясением мозга, а молодая тетя не могла оправиться от шока и поверить в случившееся. На следующий день родственники девочки объявили сбор средств на похороны, а следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

Врачи скорой приехали через 10 минут, но ничего не смогли сделать. Фото: Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54»

РАСТИЛА ДЕТЕЙ ВМЕСТО МАТЕРИ

Для родственников это стало большой трагедией, о которой они до сих пор отказываются говорить. Бедные дети и так росли без матери — ее лишили родительских прав. Брата и сестру передали под опеку бабушки.

— Мать восстановить права уже не может, один ребенок вырос, другой погиб. Извините, сейчас не хочу говорить на эту тему, — призналась после суда бабушка детей Нелли*.

Дело 20-летней тети передали в суд, а потерпевшей признали бабушку ребенка. Молодая тетя девочки полностью признала вину и попросила рассмотреть дело в особом порядке, бабушка не возражала. А на суде простила младшую дочь.

— Девушка возместила ущерб, помогала бабушке растить племянников. Вину признала, ранее судима не была, есть грамоты за успехи в школе и танцах. Сейчас работает хореографом, на учетах не состоит и характеризуется положительно. Ей грозило до 2 лет лишения свободы, но суд принял заявление о примирении сторон, — прокомментировал помощник прокурора Октябрьского района Никита Краев.

Однако сама отметка о судимости останется, но не помешает девушке преподавать танцы детям, отметили в прокуратуре. Семья же до сих пор не смирилась с трагедией.

— Конечно же, мы виним себя в произошедшем. Мы даже представить не могли, чем все кончится. Это такой несчастный случай, который может настигнуть любого. Мы знаем, что пишут про нас в соцсетях. Конечно, это все очень больно, — добавляет Валерия. — Но, к счастью, нашлись хорошие люди, которые оказались готовы поддержать нас и оказать посильную помощь.

* Имена изменены.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дети просили нас прокатиться «последний разочек»: родные рассказали о гибели второклассницы на горке и о ее выжившем брате

Девочка погибла, а ее 10-летний брат попал в больницу после трагического спуска на «ватрушке» (подробнее)

«Скорость была большая, она не увернулась»: стали известны подробности смерти 8-летней девочки, разбившейся на горке в Новосибирске

Сейчас в деталях происшествия разбираются следователи (подробнее)

В гибели школьницы, скатившейся с горки в Новосибирске, обвиняют ее тетю

В случившейся трагедии следователи подозревают родственницу разбившейся девочки, в СКР возбудили уголовное дело (подробнее)