В Новосибирске 2021 год начался с печального события. Днем 1 января в горнолыжном комплексе «Иня» произошло ЧП: 8-летняя девочка погибла во время катания с горки на тюбинге. Ребенок ехал вниз на большой скорости и врезался в металлические ограждения на горке.— Бригада, прибывшая на место происшествия, сразу же приступила к реанимационным мероприятиям, однако вскоре, увы, стало понятно, что смысла в них уже нет. Девочка скончалась еще до приезда скорой помощи. У нее были серьезные травмы головы — перелом костей черепа и перелом позвоночника. Ребенок был весь в крови, — рассказала КП-Новосибирск главный врач новосибирской станции скорой медицинской помощи Ирина Большакова.Как пояснили КП-Новосибирск источники, знакомые с ситуацией, произошла трагедия на одном из склонов горнолыжного комплекса «Иня». Девочка пришла покататься туда вместе с братьями и дядей.— Она была там с дядей и двумя братьями. Сначала они катались на горках в снежном городке в микрорайоне «Весенний», но, видимо, маленькие горки детям наскучили, и они решили перейти реку и забраться на горнолыжную базу. А там гора высокая, девочка поехала на своей «ватрушке», скорость развилась большая, вот она и не справилась с управлением, врезалась в металлическое ограждение около подъемника, — пояснил источник.В самом горнолыжном клубе КП-Новосибирск пояснили, что официально в тот день он не работал из-за холода (температура стояла ниже 30 градусов) и вход для людей был закрыт. Кроме того, с этой горы кататься на тюбингах вообще запрещено — там даже висят плакаты с предупреждением об этом.— Мы вообще узнали о случившемся только от полиции. В тот день комплекс был закрыт из-за погодных условий — слишком низкой температуры. Поэтому, пробраться на эту горку люди, видимо, смогли какими-то окольными путями. Но в любом случае, у нас с этого склона ни на каких тюбингах и прочем кататься нельзя. Мы специально повесили там предупреждающие плакаты. Съезжать с этой горы можно только на лыжах или сноуборде, — пояснили КП-Новосибирск горнолыжном клубе «Иня».Теперь в обстоятельствах смерти девочки будут разбираться следователи. Сейчас по данному факту уже начата проверка.— По данному факту СУ СКР по Новосибирской области проводит доследственную проверку. Устанавливаются все причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — пояснила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.К сожалению, разные несчастные случаи при зимних развлечениях — не редкость. Особенно, когда дело доходит до катания с горы на разных приспособлениях. Увы, иногда они заканчиваются трагически. Мы узнали у спасателей ГУ МЧС по Новосибирской области, как же сделать безопасным досуг своих детей и в чем опасность катания на тюбингах:— Любой отдых должен быть, в первую очередь, безопасен, особенно, когда дело касается детей. Если мы говорим о катании с горок, то это обязательно должны быть специально оборудованные горки, где учтены все возможные риски. Кроме того, ватрушки сами по себе довольно опасная вещь: они могут развивать очень большую скорость и если на горе, скажем, есть какое-либо препятствие, ребенок может от него и не увернуться. А удар на такой скорости очень сильный, травмы можно получить серьезные. Большинство несчастных случаев с тюбингами, однако, происходит, когда их привязывают сзади к какому-нибудь транспорту: машине или снегоходу. Этого делать категорически нельзя. У нас в городе есть достаточно безопасных оборудованных мест, где дети могут спокойно покататься с горки — тот же ледовый городок на набережной, например. Но родителям в любом случае стоит провести с детьми инструктаж и рассказать им о правилах безопасного поведения во время таких забав, — пояснил КП-Новосибирск руководитель пресс- службы областного управления МЧС России Павел Винаков.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ruЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Новосибирске девочка разбилась об ограждения, катаясь с горкиТрагедия произошла рядом с микрорайоном Весенний (подробнее).