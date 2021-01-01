1 января в Новосибирске погибла 9-летняя девочка. Школьница каталась на плюшке. По словам очевидцев, скатываясь со склона, она ударилась о металлические конструкции.«Ребенок катался на плюшке в не предназначенном для этого месте на склоне горнолыжного комплекса неподалеку от микрорайона Весенний и погиб от удара о металлические ограждения», - сообщает паблик АСТ-54.В комментариях к посту развязался агрессивный спор о том, можно ли детей отпускать кататься на плюшке в 9-летнем возрасте.К ЧИТАТЕЛЯМЕсли вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:Редакция: (383) 289-91-00Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03Почта: kp.nsk@phkp.ru